Derecho administrativo contractual: Artículo 1 Ley núm. 47-25

El derecho administrativo ha estado en una constante evolución, tanto así que la Ley núm. 107-13 tuvo que indicar en unos de sus Considerandos, lo siguiente: Que en un Estado Social y Democrático de Derecho los ciudadanos no son súbditos, ni ciudadanos mudos, sino personas dotadas de dignidad humana, siendo en consecuencia los legítimos dueños y señores del interés general, por lo que dejan de ser sujetos inertes, meros destinatarios de actos y disposiciones administrativas, así como de bienes y servicios públicos, para adquirir una posición central en el análisis y evaluación de las políticas públicas y de las decisiones administrativas.

Por lo tanto, en la actualidad nos encontramos con un marco normativo compuesto tanto por disposiciones preconstitucionales como postconstitucionales que establecen mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones de la Administración.

En el ámbito del derecho administrativo contractual se han dado pasos significativos. Una de las primeras normas que lo regulaba fue la Ley núm. 295 del 30 de junio de 1966, que centralizaba las compras en la Comisión de Aprovisionamiento, complementada posteriormente con la Ley núm. 105 de 1967, la cual establecía la obligación de someter a concurso la adjudicación de todas las obras de ingeniería y arquitectura que superaran los RD$10,000.

En esa época, la intervención del Estado y de los particulares dentro de un proceso de contratación era muy limitada. De hecho, en las universidades, al impartirse la asignatura de derecho administrativo, las clases solían enfocarse casi exclusivamente en las obligaciones de los ciudadanos frente a la Administración y en el régimen sancionador derivado de su incumplimiento. Como consecuencia, el estudio del régimen de las obligaciones y contratos dentro del ámbito administrativo pasó inadvertido para muchos estudiantes que hoy ejercen como abogados en los tribunales de la República.

Un cambio trascendental se produjo en agosto de 2006, cuando el Congreso Nacional promulgó la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, complementada con su Reglamento de Aplicación, aprobado mediante los Decretos núms. 490-07, 543-12 y, más recientemente, el 416-23. Aunque la ley fue modificada apenas un mes después por motivos de carácter político, su esencia se mantuvo. Con ella se estableció un punto de partida para el desarrollo de un verdadero derecho administrativo contractual que, desde entonces, ha experimentado una evolución constante.

El artículo 1 de dicha norma indica lo siguiente:

La presente ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, y servicios del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contratación Pública está integrado por estos principios, normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los organismos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras públicas, así como sus modalidades. (Suprimido el término de “concesiones” por la Ley Núm. 47-20 de Alianzas Público-Privadas).

Tal como indica la norma citada, lo que se buscó en su momento fue la regularización y el establecimiento de los mecanismos, principios rectores y órganos llamados a intervenir en las contrataciones de bienes, servicios y obras.

Hago un paréntesis: en el presente artículo no haré referencia a las concesiones, toda vez que actualmente no existe una ley general que las regule.

Es ilustrativo destacar que en el segundo Considerando de la Ley núm. 340-06 se establece lo siguiente: Que se hace indispensable dictar una nueva ley que fije un marco jurídico único, homogéneo y que incorpore las mejores prácticas internacionales y nacionales en materia de compras y contrataciones públicas.

Esta normativa buscó eliminar la práctica recurrente de realizar contrataciones directas o, como se decía popularmente, grado a grado, concebidas como simples acuerdos entre dos particulares. Un ejemplo de ello se encuentra en la propia Ley núm. 105-67, al señalar: Cuando las personas o empresas a quienes se les haya adjudicado la obra, sea de grado a grado, sea por concurso o sea por sorteo (…). En ese contexto, el Estado era percibido como una persona común y corriente, con gran poder adquisitivo y la capacidad de suscribir contratos a discreción. Esa concepción, bajo la premisa de que el Estado siempre debe actuar y no puede detenerse, fue erróneamente interpretada por numerosos funcionarios y servidores públicos, quienes justificaban contrataciones directas al margen de la transparencia y la competencia, privilegiando el amiguismo y el tráfico de influencias, males que históricamente han afectado al sector público.

La Ley núm. 340-06 y sus modificaciones introdujeron disposiciones que representaron un cambio de paradigma en la cultura de la contratación pública. La normativa estableció: Un catálogo de principios rectores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas. Un régimen de inhabilidades para contratar con el Estado. Modalidades ordinarias y de excepción, bajo la regla general de que los procedimientos administrativos deben ser competitivos y las ofertas evaluadas objetivamente.

Asimismo, la ley creó un Órgano Rector (la Dirección General de Contrataciones Públicas), encargado de: Fiscalizar el expediente administrativo en su etapa precontractual mediante el monitoreo preventivo. Ejercer el control de legalidad sobre los actos administrativos de las instituciones contratantes a través de los recursos jerárquicos. Identificar irregularidades mediante el control social, ya sea de oficio por medio de las investigaciones o a solicitud de parte.

También incorporó un Régimen Sancionador, mediante el cual se inhabilita del Registro de Proveedores del Estado a quienes incurran en las faltas previstas por la ley.

Otro aspecto relevante, aunque no siempre acorde con la velocidad de los cambios normativos, ha sido la eficiencia en la contratación pública. Debe recordarse que las compras estatales inciden directamente en el interés general y en los servicios públicos esenciales, a diferencia de los contratos de derecho privado, donde los efectos se circunscriben a las partes o, en ciertos casos, a terceros.

Con la promulgación de la Constitución de la República de 2010, actualmente reformada en 2024, se consagró en su artículo 8 que: Es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

En esa misma línea, autores como García Beltrán (2010) han afirmado que la contratación pública del siglo XXI solo puede comprenderse a partir de la adopción de una nueva forma de gestión que busca aumentar la eficacia de las políticas gubernamentales (y sus impactos) mediante una mayor responsabilización de los servidores públicos por los resultados de sus acciones.

De igual modo, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) sostuvo en 2014 que la Administración Pública, a través de su poder de compra, posee una capacidad indiscutible de influir en el diseño de políticas públicas de desarrollo, fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales, ambientales y económicos.”

Un paso reciente en esta evolución normativa es la Ley núm. 47-25, que derogó la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones. Su artículo 1 dispone:



La presente ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la contratación pública, mediante la determinación de los órganos, principios, procedimientos y reglas que le son aplicables, con la finalidad de garantizar una eficiente utilización de los fondos públicos y una mayor satisfacción de las necesidades de interés general y de los derechos fundamentales de las personas, aplicando de manera transversal criterios que aseguren el desarrollo sostenible y fomenten el uso de la tecnología.

Este artículo refleja la evolución del derecho administrativo contractual, especialmente en la dinámica de la contratación pública. Mientras la Ley núm. 340-06 reguló las adquisiciones de bienes, servicios y obras bajo un marco competitivo, la nueva Ley núm. 47-25 amplía ese alcance, al establecer que la contratación pública no solo debe cubrir necesidades inmediatas, sino también salvaguardar derechos fundamentales y contribuir a políticas públicas como el incentivo a la industria nacional, la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y la incorporación de la innovación.

Así lo confirma la referencia expresa de la ley a la transversalidad del desarrollo sostenible y el uso de la tecnología.

No obstante, persiste un desfase entre los avances normativos y la cultura administrativa. La eficiencia de las contrataciones públicas sigue lastrada por problemas estructurales: Deficiencia en la planificación. Pliegos de condiciones mal elaborados con errores en los requerimientos a los oferentes, en la metodología de evaluación o en los criterios de adjudicación. Retrasos en las adjudicaciones y en la firma de contratos. Procedimientos duplicados sobre objetos ya contratados, entre otros.

Asimismo, la labor de los buenos técnicos de las instituciones contratantes en muchas ocasiones se ve empañada por el régimen aterrador de las imposiciones sin lógica ni base legal, provenientes ya sea de órdenes superiores, de presiones políticas o de intereses particulares ajenos al espíritu de la normativa. Estas prácticas no solo desmotivan a quienes procuran cumplir con la ley y aplicar criterios técnicos objetivos, sino que también generan inseguridad jurídica, retrasos en los procesos y decisiones que en muchas ocasiones pueden incluso a no responder al interés general.

En este contexto, la Dirección General de Contrataciones Públicas, como Órgano Rector, ha realizado una labor significativa en la capacitación de servidores públicos y proveedores, y en la promoción de la confianza en el Sistema Nacional de Contratación Pública. A partir del Decreto núm. 416-23, que incorporó la figura del valor por dinero, se busca consolidar un cambio cultural: pasar de una contratación pública reactiva a una contratación pública estratégica y consciente.

En definitiva, la contratación pública en la República Dominicana ha transitado desde una concepción patrimonialista y discrecional, hacia un modelo normativo inspirado en los principios de transparencia, eficiencia, igualdad y libre competencia. La promulgación de la Ley núm. 340-06 marcó un antes y un después en la configuración del derecho administrativo contractual, al instaurar un marco regulatorio claro y un órgano rector con facultades de control.

La reciente Ley núm. 47-25 no se limita a perfeccionar el sistema anterior, sino que introduce una dimensión garantista y teleológica: concibe la contratación pública como un instrumento no solo para satisfacer necesidades materiales de la Administración, sino que su objeto busca la protección efectiva de los derechos fundamentales y la ejecución de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible, la innovación y la equidad social. En otras palabras, la contratación deja de ser una simple técnica administrativa y se convierte en una herramienta estratégica de gobernanza.

No obstante, la eficacia de este modelo depende en gran medida de la madurez institucional y de la transformación cultural de los servidores públicos. Sin una planificación adecuada, sin controles internos robustos y sin una ética administrativa que coloque el interés general por encima de los intereses particulares, cualquier avance normativo corre el riesgo de convertirse en un cuerpo jurídico más, desconectado de la realidad práctica.