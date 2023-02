¡Desafía el tiempo! Méritos de Fernando Rodney

En días pasados, el veterano relevista se quejó de que Nelson Cruz y Robinson Canó estén en el Clásico Mundial y que su nombre no fue tomado en cuenta, ignorando lo que hizo en el 2013

La vida se basa en cumplir ciclos y los mismos van dando indicios de cuándo deben acabar, sin embargo, en ocasiones surgen casos excepcionales que desafían las leyes humanas y hacen prodigios “sobrehumanos”, algo similar ha conseguido el relevista dominicano Fernando Rodney.

Usualmente, un pelotero profesional se retira entre los 36 a 40 años, principalmente porque su cuerpo ya no responde de la manera que exige el béisbol, pero Fernando Rodney ha demostrado que eso no aplica para él, ya que a sus 45 años de edad todavía puede lanzar a un nivel estelar, alcanzando las 96 millas por hora. ¡Igual que el vino!

Firmó por tres mil dólares

“La flecha”, como también se le conoce, es otra muestra de que “el bono no hace pelotero”. Firmó por un bono de apenas tres mil dólares, justo cuando prácticamente había tirado la toalla, debido a los incontables intentos por firmar que no tuvieron éxito.

Fernando Rodney

“Yo había soltado eso ya y un día estaba jugando dominó, y alguien que me conocía me preguntó: ¿Cómo está el brazo?, yo le dije que estaba ready, entonces al lunes siguiente me vieron. Me dijeron: “lo que hay son tres mil dólares, y yo le dije pásame eso”, dijo Fernando Rodney al ser entrevistado en la emisión sabatina de Z Deportes.

Su carrera en Grandes Ligas

Fernando Rodney debutó en el 2002 con los Tigres de Detroit y desde entonces ha vestido el uniforme de 12 franquicias diferentes, siendo un lanzador con buenos números totales.

Rodney es el segundo lanzador dominicano con más juegos salvados con 327, a solo dos de Francisco Cordero (329), quien es el líder de todos los tiempos, y aunque Rodney no pertenece actualmente a un equipo de Grandes Ligas, no descarta la posibilidad de poder romper el récord.

“Mientras yo esté activo y tenga la fuerza, no pierdo la esperanza de poder ser el dominicano con más juegos salvados”, aseguró Rodney.

Fernando Rodney

Su gran año fue en el 2012, cuando pertenecía a los Rays de Tampa. Rodney salvó 48 partidos con una efectividad de 0.60.

Quedó número 5to en la votación para el premio Cy Young, detrás de David Price, Justin Verlander, Jered Weaver y Félix Hernández.

En el 2014 también tuvo una excelente temporada, quedando líder en salvamentos de la Liga Americana con 48, y al igual que en el 2012, fue al Juego de Estrellas. Lo hizo posteriormente también en el 2016.

Pieza valiosa en el Clásico Mundial de Béisbol del 2013

Sin la ayuda de Fernando Rodney, República Dominicana la iba a tener difícil para poder ganar el Clásico Mundial de Béisbol del 2013 de forma invicta.

Rodney terminó cerrando siete de los ocho triunfos del equipo dominicano, incluyendo el juego que le dio la corona al equipo dominicano.

“Yo estaba preparado para ese momento, yo venía de una gran temporada en 2012 en Grandes Ligas, entonces vine aquí (República Dominicana), seguí trabajando y en el Clásico se vieron los resultados”, sostuvo Rodney.

Rodney salvó el juego que dio el talento a Dominicana en el 2013

Aparte de su actuación en la lomita, Rodney también sirvió como bujía en el club house del equipo dominicano. Fue el creador de la que hoy es una popular frase: “Plátano Power”, al igual que su marca insignia “La flecha”.

Sobre su no inclusión en el Clásico 2023

Rodney indicó que no recibió la invitación para participar en el Clásico Mundial de Béisbol próximo que comienza el 8 de marzo.

Dijo que según lo que él ha demostrado en su carrera, y por lo bien que lanzó con los Gigantes del Cibao, se merecía la oportunidad.

“Nelson, me dejaste fuera, si tú y Canó cabían, yo también pude estar en el Clásico”, concluyó Rodney.

Actualmente Rodney es agente libre en Lidom y en Grandes Ligas, según reveló a Z Deportes.