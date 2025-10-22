Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes / Foto: José De León

A pesar de los pronósticos de fuertes lluvias y ráfagas de viento por parte del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Cetro de Operaciones de Emergencias (COE) familias que habitan en lugares altamente vulnerables se mantienen como si nada para esperar hasta la última hora para abandonar.

En lugares como Ribera del Ozama, Las Lilas, El Dique y otros de Santo Domingo Este, así como Los Coordinadores, Las Cucarachas y Acapulco, en Santo Domingo Norte (SDN), a pesar de estar enterados de la presencia de la tormenta Melissa, no han tomado ninguna previsión.

En el caso de quienes habitan en Ribera del Ozama, la situación se torna más vulnerables debido a que la Unidad Para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) ha derribados las casas a una gran cantidad, sin entes proporcionarles un techo seguro ni los recursos para que se muden a otros lugares.

Tal es la situación de Luz María Mateo, madre de María Elena Mateo Castillo quien denunció que hace aproximadamente tres semanas fue obligada a firmar el desalojo “a punta de pistola” debido que se resistía a abandonar por menos de un millón 500 mil pesos.

Frente Mateo se observan varios techos en el suelo, pero hasta el momento sus propietarios o inquilinos no han recibido un solo centavo, por eso deambulan por los alrededores a espera de que URBE resuelva su situación.

“Los dueños de esas casas que usted ve ahí en el suelo amanecen donde les llegue la noche, aquí en mi casa hay muchísima ropa de algunas familias que no encuentran donde tenerla”, expresó Mateo.

Precisa que con un millón de peso que ofrece URBE no encuentran casas próximo al lugar con esa valor, las más económicas cuestan tres millones.

Andrés Ruiz, presidente de la Junta de Vecinos Ribera del Ozama, narra que los moradores del lugar abandonan sus hogares cuando ya tienen el agua al cuello, porque abandonar antes se exponen a que los delincuentes carguen con los ajuares.

A Ruiz, quien tenía un taller de refrigeración, también URBE los lo desalojó con una indemnización de 800 mil pesos, con lo que apenas pudo comprar otra casa en un callejón más arriba, mientras rentó un pequeño local para el taller a pocos metros del puente Francisco del Rosario Sánchez.

En tiempo de temporadas de lluvias, como la actual, los moradores del lugar se refugiaban en una iglesia cristiana, debajo del puente, que ya fue desalojada, y en la Católica de Los Minas Viejo.

En situación aún peor se encuentran cientos de familias en Los Coordinadores, Las Cucarachas y Acapulco, Sabana Perdida, SDN, lugares donde las aguas el Ozama penetran de manera silenciosas.

En Los Coordinadores, Blanca Patricia, madre de cinco hijos, aún permanece en su casa, pero consciente de que la crecida del Ozama es una amenaza.

Todavía sin refugio a la vista, prefiere esperar hasta la última hora para abandonar el hogar con sus hijos, donde la costumbre con cuando se producen fenómenos naturales es subir a la calle y armar una carpa para protegerse.

