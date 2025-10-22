Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes

Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes

Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes / Foto: José De León

A pesar de los pronósticos de fuertes lluvias y ráfagas de viento por parte del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) y el Cetro de Operaciones de Emergencias (COE) familias que habitan en lugares altamente vulnerables se mantienen como si nada para esperar hasta la última hora para abandonar.

En lugares como Ribera del Ozama, Las Lilas, El Dique y otros de Santo Domingo Este, así como Los Coordinadores, Las Cucarachas y Acapulco, en Santo Domingo Norte (SDN), a pesar de estar enterados de la presencia de la tormenta Melissa, no han tomado ninguna previsión.

En el caso de quienes habitan en Ribera del Ozama, la situación se torna más vulnerables debido a que la Unidad Para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) ha derribados las casas a una gran cantidad, sin entes proporcionarles un techo seguro ni los recursos para que se muden a otros lugares.

Tal es la situación de Luz María Mateo, madre de María Elena Mateo Castillo quien denunció que hace aproximadamente tres semanas fue obligada a firmar el desalojo “a punta de pistola” debido que se resistía a abandonar por menos de un millón 500 mil pesos.

Seguir leyendo: Tormenta Melissa: Ministerio de Trabajo ordena suspensión de labores para este jueves en estas provincias

WhatsApp Image 2025 10 22 at 1.12.42 PM 1
Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes / Foto: José De León
WhatsApp Image 2025 10 22 at 1.12.42 PM
Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes / Foto: José De León

Frente Mateo se observan varios techos en el suelo, pero hasta el momento sus propietarios o inquilinos no han recibido un solo centavo, por eso deambulan por los alrededores a espera de que URBE resuelva su situación.

“Los dueños de esas casas que usted ve ahí en el suelo amanecen donde les llegue la noche, aquí en mi casa hay muchísima ropa de algunas familias que no encuentran donde tenerla”, expresó Mateo.
Precisa que con un millón de peso que ofrece URBE no encuentran casas próximo al lugar con esa valor, las más económicas cuestan tres millones.

Andrés Ruiz, presidente de la Junta de Vecinos Ribera del Ozama, narra que los moradores del lugar abandonan sus hogares cuando ya tienen el agua al cuello, porque abandonar antes se exponen a que los delincuentes carguen con los ajuares.

A Ruiz, quien tenía un taller de refrigeración, también URBE los lo desalojó con una indemnización de 800 mil pesos, con lo que apenas pudo comprar otra casa en un callejón más arriba, mientras rentó un pequeño local para el taller a pocos metros del puente Francisco del Rosario Sánchez.

WhatsApp Image 2025 10 22 at 1.12.44 PM 2
Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes / Foto: José De León

En tiempo de temporadas de lluvias, como la actual, los moradores del lugar se refugiaban en una iglesia cristiana, debajo del puente, que ya fue desalojada, y en la Católica de Los Minas Viejo.

En situación aún peor se encuentran cientos de familias en Los Coordinadores, Las Cucarachas y Acapulco, Sabana Perdida, SDN, lugares donde las aguas el Ozama penetran de manera silenciosas.
En Los Coordinadores, Blanca Patricia, madre de cinco hijos, aún permanece en su casa, pero consciente de que la crecida del Ozama es una amenaza.

Todavía sin refugio a la vista, prefiere esperar hasta la última hora para abandonar el hogar con sus hijos, donde la costumbre con cuando se producen fenómenos naturales es subir a la calle y armar una carpa para protegerse.

Leer más: Tormenta Melissa: ¿Con cuántos albergues cuenta República Dominicana y cuántas personas han sido asistidas?

WhatsApp Image 2025 10 22 at 1.12.43 PM 4
Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes / Foto: José De León
WhatsApp Image 2025 10 22 at 1.12.43 PM 3
Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes / Foto: José De León
WhatsApp Image 2025 10 22 at 1.12.43 PM 2
Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes / Foto: José De León
Juan María Ram­írez

Juan María Ram­írez

Publicaciones Relacionadas

Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes
Desafían a Melissa: familias siguen en sus hogares cerca de ríos y pendientes
22 octubre, 2025
¿Dónde llovió más? acumulados en el Gran Santo Domingo este martes
¿Dónde llovió más? acumulados en el Gran Santo Domingo este martes
22 octubre, 2025
Tormenta Melissa: ¿Con cuántos albergues cuenta República Dominicana y cuántas personas han sido asistidas?
Tormenta Melissa: ¿Con cuántos albergues cuenta República Dominicana y cuántas personas han sido asistidas?
22 octubre, 2025
Tormenta Melissa: ¿cuántos acueductos resultaron afectados y cuántas personas están sin agua?
Tormenta Melissa: ¿cuántos acueductos resultaron afectados y cuántas personas están sin agua?
22 octubre, 2025
Tormenta Melissa: Ministerio de Trabajo ordena suspensión de labores para este jueves en estas provincias
Tormenta Melissa: Ministerio de Trabajo ordena suspensión de labores para este jueves en estas provincias
22 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Teodoro Tejada y el monorriel 

Teodoro Tejada y el monorriel 

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Edición impresa, martes 21 de octubre de 2025

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Ensalada agridulce, béisbol, crisis haitiana y aires navideños

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Santo Domingo celebra la XIV Semana de la Poesía: todo lo que necesitas saber

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Cien años de Celia Cruz: La desoladora historia detrás del éxito ‘La vida es un carnaval’

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Preso disparó e hirió a otro en Nueva York dentro de un vehículo de prisión

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo