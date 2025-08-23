Desaprensivos provocan incendio en redes eléctricas y deja sin luz a más de 20 sectores de Barahona, según Edesur

  • Hoy
Desaprensivos provocan incendio en redes eléctricas y deja sin luz a más de 20 sectores de Barahona, según Edesur

La empresa distribuidora de electricidad advierte que el siniestro es un grave atentado en contra de las redes eléctricas.

Edesur Dominicana informó que desaprensivos provocaron un incendio que afectó una estructura de redes eléctricas tipo H y el eje del circuito BARA 105 de la provincia de Barahona, dejando sin servicio a más de 20 comunidades de la zona.

El siniestro arrasó con postes del tendido eléctrico y cables, frente a lo cual la empresa distribuidora de electricidad desarrolla un amplio operativo para poder acceder a la escabrosa montaña con el propósito de reparar el notable daño causado y restablecer el servicio.

Los sectores afectados son La 40, San Juan Bautista, Barrio Nuevo, FUDECO, Juan Esteban, El Payaso, Santa Elena, El Arroyo, Bahoruco, Ciénaga, Los Guayuyales, Villanueva, Barahona, Barrio Casandra, Baitoita, Loma Las Felipina, El Quemaito, Santa Elena, entre otros.

Edesur precisa que la zona donde resultaron quemados los postes y cables es de difícil acceso para vehículos, por lo cual se debe caminar a pie entre montañas para llegar a la parte dañada por el fuego.

Califica como un grave atentado en contra del sector eléctrico la provocación del incendio que deja sin electricidad a una importante zona de Barahona.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Desaprensivos provocan incendio en redes eléctricas y deja sin luz a más de 20 sectores de Barahona, según Edesur
Desaprensivos provocan incendio en redes eléctricas y deja sin luz a más de 20 sectores de Barahona, según Edesur
23 agosto, 2025
Barahona a oscuras: desaprensivos incendian redes y dejan a más de 20 comunidades sin electricidad
Barahona a oscuras: desaprensivos incendian redes y dejan a más de 20 comunidades sin electricidad
23 agosto, 2025
Radhamés del Carmen exadministrador de Edesur rompe el silencio y defiende su gestión
Radhamés del Carmen exadministrador de Edesur rompe el silencio y defiende su gestión
22 agosto, 2025
Protestas por apagones sacuden Villa Mella y otros sectores: La respuesta de las autoridades
Protestas por apagones sacuden Villa Mella y otros sectores: La respuesta de las autoridades
20 agosto, 2025
En seis meses, Edeeste instaló más de 15 mil luminarias por más de RD$118 millones
En seis meses, Edeeste instaló más de 15 mil luminarias por más de RD$118 millones
19 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Llegan los Juegos Escolares

Llegan los Juegos Escolares

La Página. Viernes 22 de agosto de 2025

La Página. Viernes 22 de agosto de 2025

“Chichiguaos”, multifamiliares y torres

“Chichiguaos”, multifamiliares y torres

Entendiendo la política

Entendiendo la política

Esperando a Vermeule

Esperando a Vermeule

Edición impresa, viernes 22 de agosto de 2025

Edición impresa, viernes 22 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo