Desaprensivos sustraen medidores eléctricos en diversos residenciales de Cancino

Santo Domingo Este. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) denunció este viernes que desaprensivos sustrajeron alrededor de 30 medidores eléctricos de varios residenciales en el sector Cancino, municipio Santo Domingo Este.

Clientes manifestaron que la mañana de hoy se percataron de la sustracción de los medidores, lo que motivó hacer el llamado de atención a la empresa distribuidora. Los residenciales afectados fueron David Antonio, Don Carlos, Brisa del Río, Doña Lidia y Vista Oriental.

En ese orden, la distribuidora señaló que las autoridades han identificado un posible sospechoso del hecho y que de comprobarse su responsabilidad Edeeste solicitará que sea aplicado todo régimen de consecuencia, por violación a la Ley General de Electricidad 125-01.

Estas acciones representan una alteración en la calidad del suministro energético por el que los clientes dentro de su zona de concesión pagan cada mes. La empresa distribuidora reiteró su compromiso en enfrentar toda acción que vaya en perjuicio de sus consumidores.

Edeeste llamó a los ciudadanos y clientes en general a, denunciar este tipo de conductas que atentan contra el servicio, así como respaldar los operativos de eliminación de conexiones ilegales, la normalización de servicios de alto consumo y la incorporación de nuevos clientes, siendo estos fundamentales para propiciar un servicio óptimo a toda la comunidad.

