En ocasión de conmemorarse el pasado sábado el 162 aniversario de la Guerra de Restauración en República Dominicana, y como una tradición de Estado, la recién creada Dirección de Desarrollo Social Supérate presentó un informe en el que destaca los principales logros de los últimos cinco años de gestión. Durante este tiempo, la institución ha trabajado con énfasis en la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de capacidades productivas y la protección social integral.

La institución, responsable del diseño y aplicación de la política social del Gobierno del presidente Luis Abinader, bajo la dirección de Gloria Reyes desde el año 2020, ha asumido un rol de liderazgo en la implementación de la protección al segmento de mayor vulnerabilidad social en la República Dominicana. Ha fortalecido y ampliado los subsidios sociales para dar cobertura a más de 1 millón 500 mil hogares, haciendo énfasis en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de capacidades productivas.

“En estos cinco años nos hemos enfocado en que cada familia beneficiaria de la protección social que gestiona el Gobierno dominicano, a través de la Dirección de Desarrollo Social Supérate, tenga más oportunidades y esperanza. Hemos construido las bases para que el país continúe avanzando en la consolidación de una sociedad más justa e inclusiva”, afirmó Reyes.

Logros relevantes 2020-2025

Modernización y Transparencia: 50 % de los hogares beneficiarios de la Dirección de Desarrollo Social Supérate ya está bancarizado, con cuentas de ahorro digital y acceso a productos financieros que les permiten ahorrar e impulsar sus propios emprendimientos.

50 % de los hogares beneficiarios de la Dirección de Desarrollo Social Supérate ya está bancarizado, con cuentas de ahorro digital y acceso a productos financieros que les permiten ahorrar e impulsar sus propios emprendimientos. SuperEmprendedoras: En cinco años, 111 mujeres micro, pequeñas y medianas empresarias fueron reconocidas con el premio Mujer Supérate. En 2024, 10 de ellas devolvieron su tarjeta de subsidios tras superar la barrera de la pobreza.

En cinco años, 111 mujeres micro, pequeñas y medianas empresarias fueron reconocidas con el premio Mujer Supérate. En 2024, 10 de ellas devolvieron su tarjeta de subsidios tras superar la barrera de la pobreza. Capacitación y Empleabilidad: Cerca de 200 mil personas participaron en programas de capacitación y empleabilidad, especialmente mujeres y jóvenes. Más de 20 mil participantes aprendieron a administrar mejor sus ingresos y planificar su futuro a través de nuestro programa de Educación Financiera.

Cerca de 200 mil personas participaron en programas de capacitación y empleabilidad, especialmente mujeres y jóvenes. Más de 20 mil participantes aprendieron a administrar mejor sus ingresos y planificar su futuro a través de nuestro programa de Educación Financiera. Clubes de Chicas: Entre 2021 y 2025, la DDSS constituyó 225 Clubes de Chicas en 9 municipios, beneficiando a 7,963 niñas y adolescentes; 6,156 madres, padres y tutores sensibilizados en la prevención de uniones tempranas y embarazo adolescente; 984 líderes comunitarios formados en este enfoque; y 1,102 adolescentes vinculadas a cursos técnicos del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Entre 2021 y 2025, la DDSS constituyó 225 Clubes de Chicas en 9 municipios, beneficiando a 7,963 niñas y adolescentes; 6,156 madres, padres y tutores sensibilizados en la prevención de uniones tempranas y embarazo adolescente; 984 líderes comunitarios formados en este enfoque; y 1,102 adolescentes vinculadas a cursos técnicos del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). Comunidades de Cuidados: Con la puesta en marcha del piloto de Comunidades de Cuidados, entre 2024 y 2025, han sido certificadas 2 mil personas como Cuidadores Domiciliarios Profesionales en Santo Domingo Este y Azua.

Con la puesta en marcha del piloto de Comunidades de Cuidados, entre 2024 y 2025, han sido certificadas 2 mil personas como Cuidadores Domiciliarios Profesionales en Santo Domingo Este y Azua. Capital Semilla: Más de 10 mil microemprendimientos han recibido capital semilla y acompañamiento técnico, lo que ha permitido que miles de familias rompan el círculo vicioso de la pobreza.

Más de 10 mil microemprendimientos han recibido capital semilla y acompañamiento técnico, lo que ha permitido que miles de familias rompan el círculo vicioso de la pobreza. Bono Emergencia: Hoy, el Estado dominicano cuenta con un mecanismo ágil, efectivo y flexible para brindar Protección Social Adaptativa (PSA) ante crisis o sucesos inesperados, como eventos catastróficos, climáticos o pandémicos. La DDSS entregó por primera vez el Bono de Emergencia en noviembre de 2022, tras el paso del huracán Fiona por territorio dominicano. Asimismo, se implementó en 2023 durante el cierre de la frontera con Haití, brindando apoyo económico a pequeños comerciantes en Dajabón y Elías Piña. También se entregó tras la explosión en San Cristóbal, ocurrida el 14 de agosto de 2023, y actualmente se entrega a familias afectadas por la tragedia en la discoteca Jet Set, sucedida en abril pasado.

Hoy, el Estado dominicano cuenta con un mecanismo ágil, efectivo y flexible para brindar Protección Social Adaptativa (PSA) ante crisis o sucesos inesperados, como eventos catastróficos, climáticos o pandémicos. La DDSS entregó por primera vez el Bono de Emergencia en noviembre de 2022, tras el paso del huracán Fiona por territorio dominicano. Asimismo, se implementó en 2023 durante el cierre de la frontera con Haití, brindando apoyo económico a pequeños comerciantes en Dajabón y Elías Piña. También se entregó tras la explosión en San Cristóbal, ocurrida el 14 de agosto de 2023, y actualmente se entrega a familias afectadas por la tragedia en la discoteca Jet Set, sucedida en abril pasado. Bono Discapacidad: 8 mil familias con niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 18 años, en condición de discapacidad reciben apoyo económico para la compra de medicamentos, alimentos y servicios terapéuticos.

8 mil familias con niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 18 años, en condición de discapacidad reciben apoyo económico para la compra de medicamentos, alimentos y servicios terapéuticos. Supérate Mujer: Con este programa se fortaleció la lucha contra la violencia de género y la desigualdad, brindando asistencia integral a más de 5 mil mujeres en situación de vulnerabilidad y peligro inminente. Actualmente, mil mujeres reciben el bono Supérate Mujer, un apoyo económico dirigido a víctimas de violencia de género para promover su autonomía económica y social.

Con este programa se fortaleció la lucha contra la violencia de género y la desigualdad, brindando asistencia integral a más de 5 mil mujeres en situación de vulnerabilidad y peligro inminente. Actualmente, mil mujeres reciben el bono Supérate Mujer, un apoyo económico dirigido a víctimas de violencia de género para promover su autonomía económica y social. Superación Comunitaria: Actualmente se cuentan con cuatro nuevos Centros de Superación Comunitaria, ubicados en La Guáyiga, Bahoruco, Pedernales y Los Alcarrizos. Además, se han abierto Centros de Superación Gastronómica en Boca Chica, Santiago y Barahona.

Actualmente se cuentan con cuatro nuevos Centros de Superación Comunitaria, ubicados en La Guáyiga, Bahoruco, Pedernales y Los Alcarrizos. Además, se han abierto Centros de Superación Gastronómica en Boca Chica, Santiago y Barahona. Agricultura Familiar: Apertura de centros de producción agrícola familiar en Constanza y en Higüey, con sistemas de riego, cooperativas, empacadoras y una estrategia integral de comercialización. Además, se desarrollan más de 30 modelos productivos de casas sombra, que impactan a unas 3 mil personas en zonas rurales.

Apertura de centros de producción agrícola familiar en Constanza y en Higüey, con sistemas de riego, cooperativas, empacadoras y una estrategia integral de comercialización. Además, se desarrollan más de 30 modelos productivos de casas sombra, que impactan a unas 3 mil personas en zonas rurales. Manos Dominicanas: Para fortalecer el desarrollo de artesanos y artesanas, se inauguraron dos nuevas tiendas de Manos Dominicanas: una en el edificio de la Lotería Nacional y otra en la Plaza Sambil. También se marcó presencia en todos los aeropuertos del país y se creó una tienda en línea para ventas a domicilio.

Para fortalecer el desarrollo de artesanos y artesanas, se inauguraron dos nuevas tiendas de Manos Dominicanas: una en el edificio de la Lotería Nacional y otra en la Plaza Sambil. También se marcó presencia en todos los aeropuertos del país y se creó una tienda en línea para ventas a domicilio. Operativo de Servicios: Desde 2020, la Dirección de Desarrollo Social Supérate ha estado presente en las 31 provincias del país y en el Distrito Nacional, llevando operativos de servicios y acercando sus canales de comunicación a quienes más lo necesitan.

En cinco años de gestión, la Dirección de Desarrollo Social Supérate ha reafirmado su compromiso con la transparencia y con la visión de que la inversión social no es un gasto, sino la mejor apuesta por el desarrollo sostenible de cada familia dominicana.