“Descansa en paz, Lord Vader”: el impactante homenaje del Empire State Building a James Earl Jones

El Empire State Building se había vestido del lado oscuro de la fuerza el 21 de marzo de 2024 en un homenaje a los villanos de la saga Star Wars. El evento, organizado por Disney y Lucasfilm, incluyó una serie de actividades para los fanáticos, encabezadas por la presencia del actor Hayden Christensen, conocido por interpretar al joven Darth Vader en la franquicia.

Por la noche, el edificio debutó un espectáculo de luces en su fachada sur, que proyectó escenas icónicas de los villanos de Star Wars mientras sonaba la Marcha Imperial en sincronía con la emisora de radio Z100 de iHeartRadio, un espectáculo que se repitió en intervalos entre las 8 y 11 p.m.

El evento destacó la perdurable popularidad de Star Wars y su capacidad para reunir a fanáticos de todo el mundo en uno de los edificios más icónicos de Nueva York. Fue parte de la campaña “March to May the 4th”, que culminó el 4 de mayo, una fecha especial para los fanáticos de la saga debido al juego de palabras con la célebre frase “may the force be with you” (”que la Fuerza te acompañe”, en español). Esta celebración se ha convertido en un evento icónico entre los seguidores de la franquicia.

James Earl Jones levanta dos Emmys (SCANNED FROM NEGATIVE REUTERS/Mircovich/File Photo)

Fanáticos y colaboradores famosos estuvieron este lunes rindiendo homenaje al galardonado actor.

“Uno de los mejores actores del mundo, cuya contribución a ‘Star Wars’ fue inconmensurable. Lo extrañaremos mucho”, dijo el actor Mark Hamill, quien interpretó al hijo de Vader, Luke Skywalker, en una declaración a la agencia de noticias AP.

“James Earl Jones será recordado por siempre como el mejor. Fue un verdadero privilegio dirigirlo y una bendición ser amada por él. Siempre pronunciaremos su nombre y contaremos las grandes historias que se convertirán en leyenda y mito y que sembrarán las semillas de las generaciones futuras”, aseguró la actriz y bailarina Debbie Allen, quien dirigió a Jones en la producción de Broadway de 2008 de “La gata sobre el tejado de zinc”, en Instagram.

Foto de archivo de James Earl Jones junto a Meryl Streep y Vanessa Redgrave en Londres (REUTERS/Luke MacGregor)

La actriz Octavia Spencer, por su parte, posteó en Instagram: “La palabra ‘legendario’ no alcanza ni para describir sus papeles icónicos y su impacto en el cine para siempre. Su voz y su talento serán recordados siempre. Envío todo mi amor a su familia, amigos e innumerables fanáticos en todas las galaxias, muy, muy lejanas”.

“Desde la dulce sabiduría de Mufasa hasta la amenaza amenazante de Darth Vader, James Earl Jones dio voz a algunos de los personajes más grandiosos de la historia del cine. Un actor de teatro célebre con casi 200 créditos en cine y televisión a su nombre, las historias a las que dio vida con una presencia única y dominante y una verdadera riqueza de espíritu han dejado una marca indeleble en generaciones de espectadores”, escribió Bob Iger, director ejecutivo de Disney , en un comunicado.

On behalf of all of us at The Walt Disney Company, we extend our deepest condolences to Disney Legend James Earl Jones' family and loved ones. Rest in Peace. https://t.co/If0bwtElEc pic.twitter.com/R4Kj6rFHKx