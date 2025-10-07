Descubre Capitalmente Podcast: Un puente entre la economía y la vida cotidiana

Erika Infante y Lissy Correa traen un nuevo proyecto comunicacional: Capitalmente Podcast, un espacio que busca transformar la manera en que entendemos la economía, las finanzas y el emprendimiento. Con un estreno oficial el próximo miércoles 15 de octubre, este podcast busca llevar los temas económicos al público general con un estilo fresco, entretenido y cercano.

El objetivo principal de Capitalmente Podcast es derribar la idea de que la economía es aburrida o inaccesible, ofreciendo explicaciones claras, análisis prácticos y herramientas útiles para que los emprendedores y ciudadanos puedan tomar decisiones más informadas. A través de entrevistas con invitados especiales y conversaciones dinámicas, el programa se plantea como un puente entre el conocimiento técnico y la vida diaria.

Erika Infante, economista, comunicadora y política con experiencia en análisis económico y gestión estratégica, y Lissy Correa, economista y política con un sólido recorrido en la gestión financiera de proyectos de inversión, unen sus voces y talentos para presentar un producto innovador. Ambas anfitrionas apuestan por un periodismo económico más humano, capaz de conectar con la gente y aportar soluciones prácticas a los desafíos del presente.

El podcast estará disponible en YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, Facebook, X (Twitter) y en El Nuevo Diario Podcast, garantizando así que su contenido llegue a diversos públicos. Los nuevos episodios se estrenarán todos los miércoles a las 10:00 a. m., consolidando un espacio de diálogo que acerque la economía a la ciudadanía, fomente la cultura emprendedora y convierta el conocimiento financiero en una herramienta de transformación personal y colectiva.