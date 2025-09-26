Descubre el Festival Internacional del Sombrero en Ocoa y Premios La Maraca Ocoeña este octubre

San José de Ocoa. El arte, la cultura y la tradición tendrán cita este domingo 5 de octubre de 2025 en la quinta edición del Festival Internacional del Sombrero y Premios La Maraca Ocoeña, un evento que cada año convierte a San José de Ocoa en foco de identidad cultural y orgullo provincial.

Durante el festival, impulsado por la escritora y gestora cultural Betty Pimentel, se entregarán 20 galardones de los Premios La Maraca Ocoeña, que reconocen los aportes al arte, la cultura y el desarrollo social.

“El objetivo principal es dar a conocer la provincia por dentro, demostrar su potencial a través del arte y premiar sus logros, desde una perspectiva diferente, forjando un turismo responsable y sostenible. El Festival no solo aporta a la cultura, sino también a la economía local”, destaca Pimentel, quien también es presidenta de Ocoeños Empoderados por la Cultura y el Ecoturismo.

La actividad será acogida por la Hacienda Villa Mariela, propiedad de los empresarios Milvia Medina y José Castillo, ubicada en la carretera Sabana Larga, Nizao, y estará dedicada de manera póstuma a la Dra. Carmen Isa Isa, Titina y don Antonio Castillo Subero, figuras que dejaron huella en la historia y el desarrollo de la provincia.

Esta edición reunirá a visitantes nacionales e internacionales que disfrutarán de los desfiles de moda de los diseñadores Tony Boga, Maritza Soto, David Atellier, Alba Almonte y la exhibición de la colección de la artista plástica Aleinys Encarnación Navarro. Además del desfile de sombreros típicos, trajes tradicionales, exposiciones artesanales y de la riqueza gastronómica de la región. Contará con la presencia de provincias invitadas como San Juan, Barahona, Santiago, Santo Domingo y Distrito Nacional; y más de 105 expositores entre artesanos, productores agrícolas, comerciantes y artistas plásticos. Los asistentes podrán disfrutar de exposiciones, ventas directas de productos locales y un despliegue artístico con música, danza, moda y gastronomía autóctona.