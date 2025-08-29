Descubre el nuevo sencillo de Miriam Cruz: ‘Me Enamoré de Ti’, una historia de amor

La reconocida estrella del merengue Miriam Cruz estrena su nuevo sencillo y video “Me Enamoré de Ti”, el segundo corte de su próxima producción discográfica. La canción llega como una confesión abierta, donde la artista entrega su voz y emoción en una historia marcada por la pasión, el arrepentimiento y el anhelo de recuperar un amor perdido.

“Me Enamoré de Ti”, escrita por Marco A. Godoy y producida musicalmente por Antonio González, reafirma la esencia del merengue tradicional mientras incorpora una interpretación fresca y emotiva que conecta directamente con la sensibilidad. En cada nota, Miriam transmite la fuerza de una historia de amor que se resiste a morir, logrando un tema bailable que además invita a la reflexión.

El videoclip, dirigido por Christopher R. Ureña, fue rodado en los elegantes salones de Victorias del Centro Histórico de Santiago. Su propuesta visual acompaña la narrativa de la canción con imágenes cargadas de nostalgia y simbolismo, resaltando la belleza arquitectónica de la Ciudad Corazón.

La canción cuenta con una versión en Dolby Atmos , mezclada en Wildtone Studios , el único estudio certificado en República Dominicana para ofrecer esta experiencia inmersiva de sonido. Este detalle técnico convierte a “Me Enamoré de Ti” en una propuesta de vanguardia dentro del género tropical, regalando la posibilidad de disfrutar el merengue en una dimensión única.

El sencillo sale bajo la producción de La Oreja Media Group en colaboración con Lanhut Records, compañías que respaldan a Miriam Cruz en su alcance alrededor del mundo.

Con más de tres décadas de trayectoria y una carrera marcada por innumerables éxitos, Miriam Cruz sigue siendo una de las figuras más queridas y respetadas de la música dominicana. “Me Enamoré de Ti” es una muestra más de su capacidad interpretativa y de su amor por este género que lleva con orgullo, proyectándolo con calidad a las nuevas generaciones.

