  • La mercancía ilícita fue encontrada en compartimentos ocultos durante la inspección del vehículo.

Valverde, R.D. – El Ejército de República Dominicana (ERD), incautó 123,000 unidades de cigarrillos de contrabando durante un operativo realizado en el Cruce de San José, provincia Santiago Rodríguez.

Durante la operación, los soldados del ERD interceptaron una camioneta marca Isuzu D-Max, color blanco, placa No. L365818, cuyo conductor emprendió la huida al notar la presencia militar, abandonando el vehículo en el lugar.

Al ser requisada la camioneta, los miembros del Ejército descubrieron un compartimento oculto, en doble fondo, en el que fueron halladas ocho (8) cajas y quince (15) paquetes sueltos de cigarrillos marca Capital, así como cuatro (4) cajas de cigarrillos marca Jaisamer.

image 437

En total, fueron ocupadas, 83,000 cigarrillos marca Capital y 40,000 marca Jaisamer, para un total general de 123,000 unidades.

El vehículo y las evidencias ocupadas fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los fines procedentes.

El Ejército de República Dominicana reafirma su compromiso de combatir el contrabando y todas las actividades ilícitas que afecten la seguridad nacional.

Descubren contrabando de más de 120 mil cigarrillos en una camioneta en Santiago Rodríguez
