“Descubrí el abuso por una conversación”: viudo de Genesis Lugo rompe el silencio tras la tragedia que marcó su vida

Imagen de referencia que llama a la lucha contra la violencia y el abuso sexual. (Archivo/Fuente externa).

Radhamés Melo, viudo de Génesis Lugo y padre de una menor víctima de abuso sexual, ofreció declaraciones públicas por primera vez en el programa Esta Noche Mariasela, transmitido por Color Visión. La entrevista se produce tras la condena de Omaira, familiar de la víctima, sentenciada a 10 años de prisión por agresión sexual simple.

El caso, que conmocionó a la opinión pública, involucra una serie de eventos que culminaron con el fallecimiento de Génesis Lugo y su hija, en lo que Melo describe como una tragedia evitable. Según relató, la niña comenzó a mostrar comportamientos inusuales que alertaron a su madre. “Le decía a su madre, pregúntale por qué ella hace eso”, comentó Melo durante la entrevista.

Tras semanas de incertidumbre, Génesis descubrió el abuso a través de una conversación telefónica. La agresora resultó ser una tía cercana, quien también habría abusado de Génesis en su infancia. Melo denunció que, pese a buscar ayuda en centros médicos como el Hospital Ney Arias Lora y el Moscoso Puello, no se le brindó atención psiquiátrica a su esposa, quien mostraba signos de depresión severa.

Además, Melo criticó el trato recibido por parte de las autoridades tras el fallecimiento de su familia. Afirmó que fue interrogado de forma agresiva, acusado injustamente y privado de ver a su hija en el hospital. “Yo no creo que ningún padre quiera ver a su hija haciendo eso”, expresó.

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

