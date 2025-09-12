Desde 2013 tienen reparando el puente George Washington

Nueva York. Desde el 2013 un equipo de ingenieros viene restaurando el Puente George Washington que une el vecindario dominicano de Washington Heights con el Borough de Fort Lee, en el estado Nueva Jersey. Llegó a ser el más largo del mundo.

En dicho Puente, por donde transitan a diario un poco más de 300 mil vehículos, decenas de miles conducidos por dominicanos, la Autoridad Portuaria tiene un proyecto de 2.000 millones de dólares para los trabajos «Restore the George».

Mientras personas y vehículos pasan de un lado a otro sobre la estructura, los equipos están reconstruyendo el puente, inaugurado en octubre de 1931.

En algunas zonas, han estado desmantelando partes de las carreteras a medida que los automóviles y camiones transitan por las rampas y tramos. Todo esto es parte del diseño, que son un total de 11 proyectos.

Los cables y cuerdas que sostienen el puente han sido recableados y mejorados. La mayor parte de las obras en el lado norte finalizaron en 2023, incluyendo un sendero más amplio para ciclistas y peatones.

El sendero del lado sur se inaugurará a finales de 2026. Ese es el próximo gran hito. También se han mejorado los puntos de acceso en ambos lados, incluidas rampas para vehículos.

Los conductores continuarán viendo algunas restricciones de carriles y cierres de puentes durante la noche. Los ingenieros estiman que ya han completado más del 60% y que a finales de 2026 comenzará la fase final para terminar enel 2030.

El puente tiene una langitud de 1.450 metros; 36 de ancho; 184 de altura; y posee 145 carriles (8 en el piso superior, 6 en el piso inferior). contiene más carriles vehiculares que cualquier otro puente colgante y es el más transitado del mundo.

Su construcción requirió 113.000 toneladas cortas (101.000 toneladas largas; 103.000 t) de acero fabricado; 28.000 toneladas cortas (25.000 toneladas largas; 25.000 t) de alambre, que se extiende 106.000 millas (171.000 km); y 20.000 toneladas cortas (18.000 toneladas largas; 18.000 t) de mampostería.

Hay 592 cables de suspensión, con una longitud de entre 12 y 205 m (38 y 674 pies).

Desde 1947 en ​​el puente se ondea la bandera estadounidense más grande del mundo en ocasiones especiales. Mide 90 pies (27 m) de largo, 60 pies (18 m) de ancho y 450 libras (200 kg), y se cuelga dentro del arco de la torre de Nueva Jersey,

Cuando el clima lo permite se iza el Día de Martin Luther King Jr. , de los Presidentes, de los Caídos, de la Bandera, de la Independencia, del Trabajo, de Colón, de los Veteranos, y el 11 de septiembre de cada año. Cuando se iza la bandera, las luces de la torre se encienden desde el anochecer hasta las 11:59 p. m.