Desde Capotillo hasta Villas Agrícolas, los sectores del Distrito Nacional que están afectados por un apagón

  • Hoy
Desde Capotillo hasta Villas Agrícolas, los sectores del Distrito Nacional que están afectados por un apagón

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que actualmente sus técnicos se encuentran trabajando en una avería que afecta todos los circuitos de la subestación Capotillo en el Distrito Nacional.

Edeeste señala que los conductores del circuito siete (7) presentan falla en la parte interna de la subestación, lo que obligó a actuar de emergencia en la apertura del resto de los circuitos y ambos transformadores de potencia de la subestación del Capotillo.

Los sectores afectados por la avería son Ensanche Espaillat, Ensanche Luperón, Villa María, Mejoramiento Social, Villa Consuelo, Villa Juana, Ensanche Capotillo, La Zurza, Los Manguitos, Villas Agrícolas, 24 de Abril, Ensanche Simón Bolívar, Gualey, Las Cañitas y Brisa de la Isabel.

Leer más: Edeeste informa sobre avería en circuitos de Villa Mella por impacto a poste eléctrico

WhatsApp Image 2025 08 11 at 6.25.59 PM 4

La empresa distribuidora de electricidad adelanta a sus clientes que el personal técnico de redes y operaciones se encuentran en la subestación realizando la inspección de lugar para restablecer el servicio eléctrico.

Edeeste pide a los moradores de estos sectores mantener la calma hasta tanto se concluya con el proceso de normalización ante la avería presentada, al tiempo de reiterar su compromiso de seguir mejorando la calidad del suministro.

WhatsApp Image 2025 08 11 at 6.25.58 PM 1

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Desde Capotillo hasta Villas Agrícolas, los sectores del Distrito Nacional que están afectados por un apagón
Desde Capotillo hasta Villas Agrícolas, los sectores del Distrito Nacional que están afectados por un apagón
11 agosto, 2025
Así van los operativos de retiro de chatarras en el Distrito Nacional, ¿ya pasaron por su sector?
Así van los operativos de retiro de chatarras en el Distrito Nacional, ¿ya pasaron por su sector?
11 agosto, 2025
Multas por mal estacionamiento ya se están cobrando: conoce zonas y tarifas
Multas por mal estacionamiento ya se están cobrando: conoce zonas y tarifas
4 agosto, 2025
Carolina Mejía escucha a comunitarios en el ensanche Espaillat: nuevas soluciones a sus inquietudes
Carolina Mejía escucha a comunitarios en el ensanche Espaillat: nuevas soluciones a sus inquietudes
1 agosto, 2025
Los modos de adquirir propiedad
Los modos de adquirir propiedad
30 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

#SinFiltro redes sociales: ventanas no espejos

 La situación actual de la economía estadounidense

 La situación actual de la economía estadounidense

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Los valores cristianos fundacionales de la República Dominicana

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Miss Universo RD: ¿Quiénes han sido las últimas reinas? 

Abinader volverá a barajar el dominó

Abinader volverá a barajar el dominó

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo