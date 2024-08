Desde Chamán Chacra hasta la militar que «decapitó» a su hija: Tragedias sangrientas que involucran a menores de edad

Las tragedias sangrientas que involucran a menores de edad se repiten con frecuencia en la República Dominicana, causando un profundo dolor a los familiares y una gran consternación en la sociedad. En esta ocasión, en menos de una semana, dos niñas han perdido la vida a manos de sus madres, mientras que otra infante sufrió graves lesiones cuando su progenitora le arrancó parte del cuero cabelludo con un cuchillo.

El primer caso es el una niña de apenas cinco años que murió tras su madre, Génesis Daniela Lugo, lanzarse con ella desde el cuarto piso de un edificio en el Residencial Luis Iván, en el barrio Marañón de Villa Mella, el pasado 12 de agosto. La mujer falleció de inmediato, mientras que la menor perdió la vida horas más tarde debido a una severa disfunción encefálica y un traumatismo craneoencefálico, cuando recibía atención médica en el Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza.

Según informó el procurador fiscal titular de Santo Domingo Este y Norte, Milcíades Guzmán Leonardo, la joven de 25 años atravesaba un cuadro de depresión debido a que, una hermana de crianza había cometido abuso sexual contra su hija pequeña, y que, además, ella había sido víctima de un atraco por parte de delincuentes.

Genesis Lugo. Fuente/Facebook.

El magistrado añadió que también se maneja la tesis de que Lugo estaba siendo presionada por sus familiares para que retirara la querella contra la presunta agresora sexual, quien guarda prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, lo que parece haber incidido en que tomara la lamentable decisión.

Entretanto, Elianna Frías García, de 6 años, murió apuñalada a manos de su madre, Ana Josefa García Cuello, quien luego la decapitó. El hecho ocurrió la mañana del jueves 15 dentro de su residencia, ubicada en el tercer piso del Residencial La Razón I, en el sector Los Trinitarios, municipio Santo Domingo Este.

«Ella la decapitó. La cabeza la llevó al baño y el cuerpo quedó en el área de la cocina», manifestó una fuente policía en conversación telefónica con periodistas del Hoy Digital.

Ana Josefa García Cuello, imputada por decapitar a su hija de seis años

Agregó que fue un vecino quien se percató de lo sucedido, y que la puerta del apartamento fue abierta desde adentro por un niño de cinco años.

“En el proceso investigativo no se ha podido encontrar ninguna evidencia de que alguien de afuera haya entrado al apartamento. Las cámaras no captan a nadie entrar ni salir”, expresó la fuente el mismo día del crimen.

El Ministerio Público calificó el hecho, de manera provisional, como homicidio con premeditación y asechanza establecido en los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal Dominicano. Pide que a la acusada se le imponga la prisión preventiva, como medida de coerción.

A esta lista se suma Lourdes Penélope Pérez (Melina), quien, en la comunidad La Ermita de Moca, agredió brutalmente a su hija y le arrancó parte del cuero cabelludo con un cuchillo, supuestamente porque la menor de 9 años no logró cumplir con una asignación, en un registrado en Moca, provincia Espaillat.

Tras ser apresada por agentes de la Policía Nacional en la calle Principal del sector La Mulata, en el municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata, Melina aseguró que el ataque fue un desafortunado accidente y que no tenía intensión de hacerlo.

Lourdes Penélope Pérez, acusada de agredir brutalmente a su hija en Moca

“Pido perdón a la sociedad, yo no lo quería hacer, se me fue la mano, no fue para agredirla, era para cortarle el pelo,” afirmó Penélope Pérez.

La detenida está acusada de violar los artículos 309-2-3, literales B y E del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, así como los artículos 396, literales A y B de la Ley 136-03 (Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes), y el artículo 303 del Código Penal Dominicano, en relación con tortura y barbarie.

Otros

En febrero del 2018, Víctor Alexander Portoreal Mendoza (Chamán Chacra), le quitó la vida a su pareja Reyna Isabel Encarnación Morales y a sus tres hijastros menores de edad.

El Primer Tribunal Colegiado declaró culpable a Portorreal Mendoza, de cometer el crimen de homicidio voluntario, acompañado de incesto y violación sexual en perjuicio de la víctima Reyna Isabel Encarnación Morales y los tres hijos de la misma.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, representado por los fiscales investigadores Kelvyn Colón y Vladimir Viloria, dan cuenta de que la víctima Encarnación Morales le reclamó en reiteradas ocasiones al acusado, a través de conversaciones vía WhatsApp, por el grave hecho de haber agredido sexualmente a la menor de 6 años, mientras dormía.

También establecen que los horrendos actos perpetrados por “Chaman Chacra” tenían como objetivo silenciar el abuso sexual que había cometido. El acusado Portorreal Mendoza cumple la condena dictada en su contra en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

El Chaman Chacra y sus víctimas

En tanto que, el sábado 29 de diciembre de 2018, José del Rosario asesinó a su compañera sentimental a cuchilladas, asfixió a sus dos hijastros y luego se suicidó electrocutándose. El hecho ocurrió en la residencia de las víctimas, ubicada en la esquina de las calles Angelito Areche y Guido García, en el sector Villa Cerro, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

«Las víctimas fueron identificadas como Elsy Mariel Sánchez, de 23 años; Yerlyn Domínguez Sánchez, de 4, y Yemerlin Sánchez, de 2.

Víctimas de José del Rosario

Según se informó, para suicidarse, Del Rosario, de 37 años, se empapó de una crema y se ató a una extensión eléctrica la cual conectó a un tomacorriente, recibiendo la descarga mortal.

Se indicó que los cadáveres de la mujer y sus dos hijos fueron encontrados arropados con una colcha en la segunda habitación de la vivienda, mientras que el del homicida-suicida estaba en la habitación principal. El médico legista certificó que falleció por una descarga eléctrica.

