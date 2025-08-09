¡Atención! Desde hoy sábado cerrarán el Puente Flotante: esto es lo que puedes hacer

El Puente Flotante sobre el río Ozama estará cerrado al tránsito vehicular desde este sábado 9 de agosto a las 12:00 del mediodía hasta el miércoles 13 a la misma hora, debido a un plan de mantenimiento preventivo de infraestructuras viales que se está llevando a cabo.

La intervención cuenta con el apoyo de la Industria Naval Dominicana, reconocida por su experiencia en la conservación de estructuras marítimas y fluviales.

Para minimizar el impacto en la movilidad, las autoridades han coordinado un plan especial junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), la Alcaldía del Distrito Nacional y el Ayuntamiento de Santo Domingo Este.

Rutas alternas recomendadas:

  • De Este a Oeste: Uso de los puentes Ramón Matías Mella (puente de la Bicicleta) y Juan Bosch, con extensión del horario del contraflujo matutino.
  • De Oeste a Este: Uso de los puentes Juan Pablo Duarte y Ramón Matías Mella, además de la extensión del contraflujo vespertino.

Se aconseja también utilizar la avenida Francisco Alberto Caamaño Deñó (avenida del Puerto) o la George Washington, conectando con el Este a través de las avenidas México o 27 de Febrero para evitar congestiones.

La DIGESETT estará presente en puntos claves con apoyo de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), disponiendo señalización adecuada en todas las rutas alternas. La ciudadanía podrá consultar el estado del tránsito en tiempo real mediante plataformas como Waze y Google Maps.

