Desde la cesantía hasta la confesión de Daddy Yankee sobre su matrimonio…: Las más leídas de la semana

La discusión por la cesantía, los feriados de enero que no se cambian, los ganadores de los 100 carros que rifó Leidsa, las vacaciones de Marileidy Paulino, la confesión de Daddy Yankee sobre su matrimonio y las desgracias ocurridas en Nochebuena y Navidad, fueron de las más leídas en el Hoy esta semana.

Con un sueldo de RD$7,000 “mensajero” vivía como rey

Con un salario de RD$7,000 que recibía como mensajero de una empresa inmobiliaria, vivía “a todo dar” en una lujosa residencia ubicada en un sector de clase alta en la ciudad de Santiago y conducía vehículos de alta gama. Se trata de Joel Sosa Polanco, a quien justo el día de celebración de la Nochebuena, un juez envió a prisión preventiva por 18 meses, imputado de narcotráfico.

Feriados 2025: Enero es el mes con más días festivos y ninguno se cambia

El 2025 está a la vuelta de la esquina, y con la llegada de un nuevo año, muchos dominicanos ya están revisando el calendario para planificar sus días libres. En enero, el mes de inicio, habrá cuatro feriados nacionales, pero ninguno se trasladará, eliminando la posibilidad de hacer puentes laborales.

“No hay ni habrá acuerdo cesantía”

Aunque se convoque a discusión para volver a tratar el tema de la cesantía, luego de aprobarse el proyecto de reforma del Código de Trabajo presentado por el Gobierno, el sector sindical mantendría su posición sobre no aceptar cambios en ese derecho adquirido de los trabajadores, aseguró ayer Rafael -Pepe- Abreu.

Ganadores de los 100 carros de Navidad de Leidsa

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana, S.A (LEIDSA) ha revelado los boletos ganadores de su tradicional rifa «100 x 100 de Navidad», correspondiente a este año 2024.

¿De qué murió Rey Misterio Sr, leyenda de la lucha libre mexicana?

El mundo de la lucha libre mexicana se encuentra de luto tras anunciarse la muerte de Miguel Ángel López Días a los 66 años de edad, quien era mejor conocido como Rey Misterio Sr. El emblemático luchador mexicano dejó marcado su legado y trayectoria en la lucha nacional.

“La pasé bien” Disfrutó 45 días de vacaciones

La medallista de oro y récord olímpico de los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de París habló en exclusiva con Panam Sports acerca de cómo le ha cambiado la vida tras su histórico triunfo, su ajetreado fin de año y sus proyecciones para 2025.

Embajada de EE.UU. en RD: Lo que los ciudadanos estadounidenses deben saber antes de viajar

La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo emitió este lunes una serie de recomendaciones esenciales para los ciudadanos estadounidenses que planean viajar.

Estas pautas buscan garantizar la seguridad, el bienestar y una experiencia enriquecedora para los visitantes.

Daddy Yankee sobre su relación con Mireddys :“El matrimonio era un caos”

El cantante Daddy Yankee reveló detalles de lo que vivió junto a sentimental con Mireddys González, su exesposa, durante su matrimonio.

«Tenía muchos problemas con mis padres, con mis hermanos, no teníamos una relación sana, el matrimonio era un caos, pero ¿Saben qué?, ante los ojos del mundo yo lo tenía todo, eso parecía, pero teniéndolo todo, te puedo testificar hoy, que no tenía absolutamente nada, me faltaba lo más importante, Jesús en mi corazón», mencionó.

Rosario de desgracias tiñeron de sangre Nochebuena y Navidad 2024

Aunque las muertes registradas en Nochebuena y Navidad 2024 se redujeron a un 37 % en comparación con el año 2023, la violencia intrafamiliar, el raterismo y los accidentes de tránsito marcaron el luto de varias familias en las 48 horas de ese asueto.

A esta institución pertenecía el capitán que cargaba drogas y dinero en Villa Duarte

Este 24 de diciembre fue apresado un Capitán de Corbeta de ARD, quien portaba más de un millón de pesos y sustancias controladas, transportadas en compañía de otro civil.