Desde las avenidas donde ya no se podrá girar a la izquierda hasta Faride Raful…: Las más leídas de la semana

Las avenidas donde ya no se podrá girar a la izquierda, los países que no exigen visa a los dominicanos, el dólar, las personas que llegaron a acuerdos económicos con Antonio Espaillat, Faride Raful y las acusaciones de difamación y los tapones, fueron de las más leídas en el HOY esta semana.

Deja atrás desalojos contra inquilinos sin orden judicial expresa

Los propietarios o arrendadores de viviendas, abogados y alguaciles que realicen o ejecuten desalojos sin las formalidades dispuestas en la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, en proceso de aprobación, serán sancionados con pena de tres a cinco años de prisión y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.

¿Cuáles países no exigen visa a los dominicanos? Actualización completa julio 2025

A la hora de viajar es muy importante considerar cuáles son los requisitos que cada país exige para asegurarnos de tener un viaje satisfactorio.

Afortunadamente, existen varios países que no exigen un visado para poder pisar sus tierras libremente.

Faride Raful versus Ángel Martínez e Ingrid Jorge: tribunal decide coerción por acusación de difamación

Un tribunal del Distrito Nacional conoce este jueves la solicitud de medida de coerción contra los comunicadores Ángel Martínez e Ingrid Jorge, acusados de difamación e injuria por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Empresa española construirá presa República Dominicana

La compañía internacional Airtificial anunció, en su página web, que logró una adjudicación por 6 millones de euros, unos RD$429 millones a la tasa oficial, para la construcción de una presa de hormigón con un socio local de casi 41 metros de altura en la provincia de Santiago Rodríguez.

Tasa del dólar hoy 2 de julio en República Dominicana: lo que marcan los bancos

El Banco Central tiene las tasas de cambio este miércoles para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 1ero de julio de 2025, son de RD$59.5850/US$ y RD$60.0356/USS, respectivamente.

Las avenidas donde ya no se podrá girar a la izquierda en Santo Domingo (y qué hacer)

Como parte del plan “RD se Mueve”, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) implementó una serie de cambios viales que incluyen la prohibición de girar a la izquierda en múltiples avenidas del Gran Santo Domingo, una medida que busca mejorar la fluidez del tránsito y reducir accidentes.

Embajada de EE.UU. en República Dominicana recomienda a sus turistas no usar motor

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recomendó este lunes a turistas de ese país no usar motoconcho.

“Son muy comunes, pero no son recomendables: la mayoría no usa casco y no siguen las reglas de tránsito”, explicó.

Estas son las violaciones laborales más comunes en República Dominicana : ¿está tu empresa cumpliendo la ley?

En un amplio operativo encabezado por la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo, se revelaron serias violaciones al Código Laboral dominicano en al menos 13 establecimientos comerciales ubicados en la avenida Duarte de la capital.

Cómo solicitar la visa Schengen desde República Dominicana paso a paso

Viajar por Europa es un sueño que muchos quieren realizar, descubrir, visitar esos paises con culturas distintas y desarrollo económico más avanzando que Latinoamérica puede ser unas de las metas que tengas por cumplir en este año.

Jet Set| más de 40 personas firmaron acuerdos económicos con Antonio Espaillat

Más de 40 personas que resultaron afectadas directa o indirectamente por el colapso del centro de diversión Jet Set firmaron acuerdos de “descargo y desistimiento” con Antonio Espaillat y la empresa Inversiones E & L, S.R.L., según consta en el documento de presupuestos y conclusiones presentado por la defensa.

Los acuerdos incluyen la entrega de cheques como forma de compensación por “gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el Jet Set”, de acuerdo con el documento legal.

Tapones al límite: estos son los 3 países con peor tráfico en Latinoamérica (y no, no está República Dominicana)

América Latina se posiciona como la región más afectada y con los mayores desafíos estructurales por la congestión vial a nivel global, según la última versión del informe TomTomTraffic Index, que analizó 500 ciudades en 62 países.

