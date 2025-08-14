Desde los allanamientos hasta la condena: claves del caso contra Alexis Medina y coimputados

La madrugada de este jueves, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y a varios coimputados por integrar un entramado de corrupción que desfalcó al Estado dominicano en más de 5,000 millones de pesos.

En el marco de este acontecimiento judicial, calificado por muchos de histórico, el periódico Hoy presenta la línea de tiempo del caso, elaborada por el Poder Judicial, que recoge los hitos más relevantes desde los primeros allanamientos hasta la lectura de la sentencia.

Inicio del caso y medidas de coerción

28 de noviembre de 2020 — Inician los allanamientos vinculados al caso de corrupción administrativa seguida al ciudadano Alexis Medina y demás coimputados

Inician los allanamientos vinculados al caso de corrupción administrativa seguida al ciudadano Alexis Medina y demás coimputados 6 a 8 de diciembre de 2020 — Conocimiento de medida de coerción por el juez Alejandro Vargas, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional: Prisión preventiva para: Juan Alexis Medina Sánchez, Fernando Aquilino Rosa Rosa, Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Wacal Vernavel Méndez Pineda, José Dolores Santana Carmona y Julián Esteban Suriel Suazo. Prisión domiciliaria para: Carmen Magalys Medina Sánchez y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (Freddy Hidalgo), con localizador electrónico, vigilancia, impedimento de salida y garantía económica de diez millones de pesos. Prisión domiciliaria para Rafael Antonio Germosén Andújar con localizador electrónico y vigilancia. Presentación periódica para Domingo Antonio Santiago Muñoz. El caso fue declarado complejo.

Apelación de la medida de coerción

13 de enero de 2021 — La audiencia de apelación es aplazada para el 30 de enero. Conocida por la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, integrada por los magistrados Julio César Canó Alfau, Isis Muñoz y Luis Jiménez Rosa.

Recusaciones y prórroga

21 de julio al 13 de agosto de 2021 — Se presenta recusación contra el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; la Corte de Apelación acoge la recusación.

Acusación y audiencia preliminar

17 de diciembre de 2021 — El Ministerio Público deposita acusación tras intimación; queda apoderado el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Deivy Timoteo Peguero.

Inicio de audiencia preliminar; el Ministerio Público concluye lectura de las 3,445 páginas de la acusación. 18 al 28 de noviembre de 2022 — Se presentan reparos de los imputados; se aplaza por problemas de salud de José Miguel Genao Torres. Se fija continuación para el 5 de enero de 2023.

Auto de apertura a juicio y separaciones

7 de febrero de 2023 — El juez Deivy Timoteo Peguero dicta auto de apertura a juicio para veintiún imputados y homologa acuerdos: Francisco Pagán Rodríguez: cinco años de prisión, dos años y un mes cumplidos en prisión preventiva y dos años y once meses en arresto domiciliario por edad. Julián Esteban Suriel Suazo: cinco años de prisión, dos cumplidos en prisión preventiva y tres años suspendidos. Lewyn Ariel Castillo Robles: suspensión condicional del procedimiento. Domingo Antonio Santiago Muñoz: criterio de oportunidad con extinción de la acción penal. Se mantienen medidas personales y se añaden medidas reales. Se ordena omitir en lo sucesivo la denominación “Operación Antipulpo”.

El juez Deivy Timoteo Peguero dicta auto de apertura a juicio para veintiún imputados y homologa acuerdos: 20 de febrero de 2023 — El caso de María Isabel de los Milagros Torres Castellanos pasa al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por las juezas Keila Santana, Arisleyda Méndez y Elías Santini: cinco años de internamiento siquiátrico, decomiso de apartamento y acciones, e indemnización de treinta millones de pesos. Los demás imputados pasan al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar Arias, Clara Sobeida Castillo y Yissel Soto.

Juicio de fondo (Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional)

Junio a septiembre de 2023 — Varias suspensiones; el 25 de septiembre inicia la lectura de hechos con calendario acordado (lunes y miércoles de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.).

Inicia incorporación de pruebas documentales y testimoniales; el proceso continúa con calendario hasta enero de 2025. 17 de enero de 2025 — La Suprema Corte de Justicia ratifica la medida de seguridad para María Isabel de los Milagros Torres Castellanos y confirma el decomiso de un apartamento en Guavaberry.

— Inician conclusiones. 17 de marzo de 2025 — El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó la solicitud de extinción de la acción penal. La solicitud de extinción fue propuesta por los abogados de Alexis Medina y los abogados de Magaly Medina y once imputados más. Las juezas fundamentaron su decisión en la cantidad de inmuebles insolventes, excusas y licencias presentadas a lo largo del proceso, así como en la magnitud del caso.

Tras proceso de deliberación, tribunal inicia lectura de las motivaciones de la sentencia. 14 de agosto 2025 —Tribunal condena a 7 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez por fraude al Estado dominicano y lavado de activos. También fueron condenados los imputados: José Dolores Santana Carmona, a seis años de prisión; Paola Molina Suazo, Carlos Martín Monte de Oca, Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista a todos les fue impuesta la pena de 5 años de prisión; en relación a Víctor Matías Encarnación, le fue homologado el acuerdo con el Ministerio Público y el tribunal dictó cinco años de prisión suspendida y a una multa de 500 salarios mínimos. El resto de los imputados fueron absueltos por falta de pruebas que comprometieran su responsabilidad penal.

Medidas de coerción (evolución clave)

08 dic 2020 (Vargas): Preventiva a 7; domiciliaria a 3; presentación periódica a 1; caso complejo.

preventiva → a . 18 dic 2023 (Segundo Colegiado, Yissel Soto): Alexis: levantan domiciliaria y grillete; impedimento de salida + fianza RD$60 MM.

Jueces y tribunales por etapa

Medida de coerción (2020): Juez Alejandro Vargas.

Juez Alejandro Vargas. Apelación (ene 2021): Segunda Sala Corte Apelación Distrito Nacional (Canó Alfau, Isis Muñoz, Luis Jiménez).

(Canó Alfau, Isis Muñoz, Luis Jiménez). Revisión/Recusación (2021): Amauri Martínez (3er Juzgado) — recusado y acogida su recusación por la Corte.

(3er Juzgado) — recusado y acogida su recusación por la Corte. Prórroga y control (2021): Yanibet Rivas (3er Juzgado).

(3er Juzgado). Preliminar (2022–2023): Séptimo Juzgado de la Instrucción, juez Deivy Timoteo Peguero.

Juicio de fondo principal: Segundo Tribunal Colegiado Distrito Nacional ( Claribel Nivar – presidenta; Yissel Soto , Clara Sobeida Castillo ). Fallo fijado para 13 ago 2025.

( – presidenta; , ). Caso inimputabilidad (María Isabel): Cuarto Tribunal Colegiado Distrito Nacional (Keila Santana, Arisleyda Méndez, Elías Santini). Suprema Corte de Justicia confirma (17 ene 2025).

Incidentes y decisiones relevantes

Recusación del juez Amauri Martínez (2021).

(2021). Prórroga para acusación (sept. 2021).

para acusación (sept. 2021). Acuerdos/homologaciones (7 feb. 2023): Pagán, Suriel, Lewyn; criterio de oportunidad a Domingo Santiago.

(7 feb. 2023): Pagán, Suriel, Lewyn; a Domingo Santiago. Orden de no usar la denominación “antipulpo” por dignidad de las personas.

de la denominación “antipulpo” por dignidad de las personas. Ratificación SCJ a medida de seguridad (María Isabel) y decomisos (17 ene 2025).

a medida de seguridad (María Isabel) y (17 ene 2025). Víctor Matías se declara culpable (10 abr 2024).

se (10 abr 2024). Rechazan excluir a abogados del Estado y petición de inconstitucionalidad (26 feb 2024).

excluir a y petición de (26 feb 2024). Rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal. (17 marzo de 2025)

(17 marzo de 2025) Ministerio Público pide 20 años para Alexis (7 abril 2025) y abogados del Estado piden RD$24,000 MM en indemnización (9 abril 2025).

para (7 abril 2025) y piden en indemnización (9 abril 2025). Varios aplazamientos por salud de imputados/abogados y licencias de juezas; cambios de defensa; traslados logísticos.

Lista de imputados (21 personas físicas)

Juan Alexis Medina Sánchez; Carmen Magalys Medina Sánchez; Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; Rafael Antonio Germosén Andújar; Fernando Aquilino Rosa Rosa; Aquiles Alejandro Christopher Sánchez; José Dolores Santana Carmona;

Wacal Vernavel Méndez Pineda; Libni Arodi Valenzuela Matos; Paola Mercedes Molina Suazo; Carlos Martín Montes de Oca; Víctor Matías Encarnación Montero; Francisco Ramón Brea Morel (a) Johnny; Rigoberto Alcántara Batista; Carlos José Alarcón Veras; Lina Ercilia De La Cruz Vargas; Antonio Florentino Méndez; Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco; José Miguel Genao Torres; Fulvio Antonio Cabreja Gómez; José Idelfonso Correa Martínez.

Compañías condenadas (18)