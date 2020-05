Desescalada: “disminución progresiva del peligro y la tensión resultantes de un proceso de escalada”. Término acuñado, además, para definir el proceso de desmonte paulatino y progresivo de las medidas de confinamiento y de aislamiento sociales tomadas como estrategia para contener la transmisión comunitaria del virus que produce Covid19. Medidas estas, que si bien han sido efectivas para la contención de la epidemia, no menos cierto que han impactado de manera dramática y negativa la economía de los países, generando consecuenciaslaborales y sociales graves.Con el proceso de desescalada se persigue “recuperar el mayor nivel de actividad económica y social posible, al tiempo que se trata de garantizar la seguridad sanitaria”.

La decisión de iniciar el “desescalamiento ” no está exenta de incertidumbre y riesgos.Puede suponer la aparición de nuevos brotes epidémicos, incluso peores que los iniciales,si no se toman las previsiones pertinentes respecto del real control de la epidemia y medidas de reducción de riesgos en áreas laborales o que aglutinen personas, y, por otro lado, si no se ha fortalecido el sistema de salud con una mayor capacidad de vigilancia epidemiológica: detección precoz de nuevos casos, capacidad de rastreo de los contactos, lo que implica disponibilidad de pruebas (PCR-RT), aislar los positivos, poner en cuarentena a contactos; así como tambiéndisponer de camas en hospitales y clínicas para manejo del aislamiento y tratamiento de leves a moderados, como de reserva de camas de UCI para asistir de la mejor manera a los graves y críticos.

De modo que es importante establecer una estrategia que permita reducir al mínimo estos riesgos.

OPS/OMS define unos factores a considerar: 1) Que la transmisión esté controlada. ¿Qué significa esto? Pudiera ser que los nuevos casos no pasen de 1 a 2 casos nuevos por 100 mil habitantes, por lo menos durante 2 semanas consecutivas. Para ello es imprescindible contar con un número de pruebas realizadas diariamente de manera masiva, estable y focalizada en área de interés. 2) Capacidad en el sistema de salud.En la parte asistencial unatasa de hospitalización de menos del 30 % de casos comprobados, acompañado de un adecuado aislamiento de los casos leves y los positivos asintomáticos; también, ocupación de menos del 50 % de las camas de UCI disponibles, y un 70 % de las camas disponibles para Covid-19. 3) Que el riesgo de brotes en entornos especiales como los establecimientos servicios de salud se reduzcan al mínimo, a saber reducción de riesgo de contagio en hospitales. 4) Disponer de medidas de prevención en lugares de trabajo, escuelas y otros lugares donde sea imprescindible ir. 5) Que se puedan gestionar los riesgos de importación, es decir, derivados del acceso de personas provenientes del exterior. 6) Que las comunidades estén perfectamente conscientes de la situación y colaboren en la transición.

Puede haber otros indicadores sanitarios, epidemiológicos, cuantitativos y/o cualitativos a tomar en cuenta de acuerdo a la creatividad e ingenio de las capacidades locales al respectosegún las características de la epidemia, la cual no es igual en todos los países.

De acuerdo a estos y otros indicadores sanitarios es que debe tomarse la decisión de ese “desescalamiento”. Los diferentes sectores presionan para que se vaya dando la apertura, con sus razones; ahora bien, no debe tomarse al margen de la real condición sanitaria y esos indicadores que pueden expresar la viabilidad de tales medidas minimizando riesgos.

¿Estamos en condiciones de dar ese paso? Las autoridades que manejan las informaciones pueden tener la respuesta. De lo que sí estamos seguros es que hay muchas debilidades de la respuesta a superar: tener la capacidad de anticiparnos y no seguir siendo reactivos, dejar la excusa de los problemas en adquisición de las pruebas y de los reactivos, y hacer una cantidad de pruebas masivas focalizadas de PCR-RT, herramienta fundamental para el diagnóstico y las acciones derivadas; fortalecer el ámbito provincial o local, en lo referente a la parte operativa, dotándolos de los insumos, recursos humanos, etc.

El momento demanda la cautela y la prudencia en la toma de decisiones, para que las mismas se realicen sobre una base racional, firme y apegada a la reducción del riesgo a la salud.