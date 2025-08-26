"Esto se llena de agua”: desesperación en Los Guandules por años de inundaciones urbanas

Residentes de la calle Respaldo Ricardo Carti, casi esquina Respaldo La Marina, en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, están desesperados ante las constantes inundaciones urbanas provocadas por el desbordamiento de una cañada cada vez que llueve.

Según denunciaron ante periodistas de Hoy Digital durante la serie especial «Hoy en tu barrio», las aguas contaminadas que salen de la cañada llegan, desde hace varios años, hasta el interior de sus hogares.

«Esto tiene como tres años. Esto se llena de agua. El agua de la cañada, con todo lo que tiene, se va a la calle y entra a las casas», aseguró Luis Mateo Encarnación.

De su lado, Francia Encarnación, una adulta mayor que cuida a su esposo no vidente, de 81 años, explicó que, en su caso particular, cada vez que ve el cielo nublado corre a colocar lonas frente a su vivienda, con el objetivo de evitar que el agua entre y se le inunde.

«Cuando llueve, la cañada tira el agua por fuera porque está demasiado llena, baja toda esa basura. Allá en mi casa, como queda un poquito más bajito, desde que veo que está nublado, yo busco una lona y la pongo en el murito de la puerta, porque si no, se me llena de agua», sostuvo Encarnación, mostrando la angustia en su rostro.

Continuó: «A mí misma, todo ese lodo que tira la cañada para fuera, se me queda ahí alante en la puerta».

Francia Encarnación, residente de Los Guandules / Foto: Arlenis Castillo

Las aguas negras, foco de contaminación

Los lugareños también expresaron su temor ante el foco de enfermedades que representan las aguas residuales provenientes de la cañada, donde los más afectados por esta problemática son los envejecientes y los niños de esta comunidad marginada de la capital.

«Aquí tenemos muchas personas que han sido afectadas con la contaminación de la basura, porque cuando llueve aquí, es agua negra, agua de cloaca. Esta cañada nos afecta bastante», manifestó Wiliam Ventura, presidente de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza, del barrio Los Guandules.

«Muchos niños han salido con piquiña y rasquiña, debido a la cañada, que viene con muchos problemas. Muchos mosquitos hay, por la cañada, porque el agua no circula», agregó Esteban Rudecindo.

Están abandonados a su suerte y piden soluciones

De igual forma, los moradores de Los Guandules denunciaron que, a pesar de que llevan años padeciendo esta problemática, ni desde la Alcaldía del Distrito Nacional ni la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) han ido en su auxilio, por lo que se sienten abandonados a su suerte.

«Yo no tengo ninguna posibilidad de hacer nada… tenemos muchos años en eso, vienen y ven dizque que van a mandar brigada para resolver eso y no resuelven nada», pronunció Francia Encarnación.

«Hacen prácticamente 15 años que se hizo la cañada, y desde ahí nunca se ha limpiado… dizque que van a mandar una brigada del ayuntamiento y de la CASDRD, y nunca llegan», añadió Luis Mateo Encarnación, quien además destacó que personas desaprensivas han sustraído las tapas de las cañadas.

Luis Mateo Encarnación / Foto: Alenis Castillo

En ese sentido, pidieron a las autoridades competentes que intervengan la cañada y así eviten mayores inundaciones urbanas en esta temporada ciclónica.

«Necesitamos que Carolina Mejía, la síndica (del Distrito Nacional), nos venga a resolver este problema. La cañada está tapada y se inundan la mayoría de las viviendas», clamó Esteban Rudecindo.

Otra de las comunitarias, identificada como Francia Inez Medrano, dijo: «Hay que arreglar esta calle, que se llena de agua. Señores, esto está olvidado, el gobierno no se ocupa de arreglar esta calle».

Francia Inez Medrano, residente de Los Guandules / Foto: Arlenis Castillo

Entretanto, Wiliam Ventura enfatizó que la cañada no aguanta una más de basura y expresó su deseo de que la denuncia llegue hasta donde tenga que llegar.

«Nosotros queremos que esto llegue hasta donde tiene que llegar y nos vengan a ayudar. Esta cañada no aguanta una más de basura. Cuando aquí llueve no pueden pasar los niños para las escuelas, los adultos mayores no pueden transitar», indicó el presidente de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza.

«A veces la limpiamos con ayuda de la comunidad, pero el trabajo que se tiene que hacer es con la ayuda de ellos, sea el Ayuntamiento, la CASDRD, que nos auxilien porque aquí estamos en una situación muy precaria», subrayó el comunitario.

Wiliam Ventura, presidente de la Junta de Vecinos Nueva Esperanza, del barrio Los Guandules

Seguir leyendo:

Delincuencia golpea la paz de Los Guandules, según denuncian sus moradores

«La delincuencia es algo normal», así lo califican algunos residentes en Los Alcarrizos

6 razones por las que vivir en El Café de Herrera se ha vuelto una lucha diaria

