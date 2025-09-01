Polémica en el Desfile Dominicano: Carolina Mejía y el apoyo de Elsa Mantilla como futura presidenta

Nueva York. La presidenta del Desfile Dominicano en Paterson-Nueva Jersey, Elsa Mantilla, proclamó públicamente a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, como la que debe ser escogida por esa organización política como candidata presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante el izamiento de la bandera dominicana en Paterson el pasado fin de semana, Mantilla exclamó una y otra vez, en referencia a Mejía: «Esa es». «Esa es». «Esa es», en presencia del cónsul en NJ, José -Bertico- Santana, autoridades municipales, empresarios, profesionales y comunitarios, entre otros sectores.

Dominicanos presentes en el evento criticaron calladamente la decisión de Mantilla, desconociendo el motivo para hacerlo, porque los «Desfiles» no son para politizarlos, son para promover, resaltar la cultura, folclor, tradiciones, costumbres, bailes, trajes regionales y otros elementos tradicionales del país.

Pero, ella ha decidido cambiar los mensajes nacionalistas por «Esa es».

Otros dominicanos residentes en Paterson, solicitando no ser identificados, sostuvieron que ella puede tener sus simpatías políticas y respetarlas, pero es un «irrespeto, descaramiento y tirar por la borda la vergüenza», porque no se respeta desde el Desfile a los connacionales que no comulgan con su proclama.

El 36 aniversario de dicho Desfile, está dedicado al D.N. por donde Mejía es la alcaldesa. Se izó la bandera el pasado sábado en Paterson para dar inicio a la semana dominicana. El próximo día 4 será la Gala con Fernando Villalona; el día 7 será el Desfile.

El Gran Mariscal lo será el cónsul Sosa, quien bailó con Carolina al estilo Johnny Ventura. Hasta Lucilo de los Santos, cónsul en Montreal, se ausentó del cargo para estar presente desde el pasado jueves junto a la precandidata.

