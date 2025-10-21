Designan sedes eliminatorias regionales para Torneo Nacional de Boxeo Élite

La Federación Dominicana de Boxeo designó las sedes de los torneos eliminatorios regionales en ruta al Torneo Nacional Élite, a celebrarse del 12 al 16 de noviembre próximo en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata. Su presidente, Rubén García, informó que las eliminatorias correspondientes a la región Sur se efectuarán en la provincia San Juan, mientras que las del Este tendrán como sede a La Romana. Añadió que en el caso del torneo clasificatorio del Norte, se están disputando el derecho de acoger el evento las provincias de Santiago y Valverde (Mao).

El principal dirigente de la entidad que gobierna el boxeo dominicano recordó que los torneos clasificatorios se celebrarán durante los días del 6 al 9 de noviembre. “Los ganadores en las diferentes categorías pasarán a formar parte de las selecciones de sus regiones y viajarán a Sabana Grande de Boyá para su participación en el torneo nacional”, agregó García. Expuso que además de las regiones Sur, Este y Norte, en el nacional competirán las representaciones del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y los anfitriones de Monte Plata, liderado por los púgiles de Sabana Grande de Boyá. “Nos estamos preparando para un torneo nacional de alto nivel técnico y organizativo”, expuso el dirigente federado.

Resaltó que existe un Comité Organizador que lo preside Franklin De la Mota, viceministro de Deportes, y del cual forman parte autoridades de la provincia Monte Plata, empresarios y dirigentes de la zona.

Precisamente, en la tarde de este martes, una comisión del comité organizador viajará a Sabana Grande de Boyá para entregar útiles que serán usa dos para la continuación de la preparación de los boxeadores de la provincia Monte Plata.

La comisión la encabezará el mismo De la Mota, junto al empresario Carlos Silie y el periodista Primitivo Cadete, presidente de la Asociación de Boxeo de Monte Plata. “La ruta crítica marcha conforme al cronograma, se está trabajando arduamente para un torneo exitoso”, agregó García, quien recordó que en Sabana Grande de Boyá competirán los mejores boxeadores del país, incluido los miembros de la selección nacional y los que representarán a República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año en Santo Domingo.