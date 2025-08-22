«Ustedes no me van a adorar a Satanás»: autoridades desmantelan altar de brujería en Villa Vásquez

«Ustedes no me van a adorar a Satanás»: autoridades desmantelan altar de brujería en Villa Vásquez

Varios agentes de la Policía Nacional, junto al alcalde de Villa Vásquez, provincia Montecristi, desmantelaron un presunto altar de brujerías operado por ciudadanos haitianos en esa localidad.

El hecho quedó registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se observa al edil Henrry Castro, visiblemente molesto, afirmar que no permitirá que allí «se adore a Satanás».

«Están todos detenidos. Ya está abueno. Ustedes no me van a adorar a Satanás, aquí en mi tierra, Villa Vásquez, ciudad de Dios. A Satanás, ustedes saben a dónde lo van a adorar, para su país, que aquí no somos adoradores del diablo», manifestó Castro.

El funcionario aseguró que posee pruebas que evidencian que los extranjeros realizan todos los días rituales satánicos, los cuales incluyen la decapitación de animales.

«Todos los días practicando brujería, aquí. No se lo voy a permitir en mi municipio. A nadie le voy a permitir practicar brujería en mi municipio. Yo tengo las pruebas, aquí matan animales, mochan cabezas de pollos, hacen de todo, bainas diabólicas, diario, y eso no lo voy a permitir en mi municipio», enfatizó Henrry Castro.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un informe oficial sobre el operativo.

Ninoska Cuevas

Ninoska Cuevas

Licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica de Santo Domingo. Posee amplia experiencia en periodismo digital y trabajos especiales.

