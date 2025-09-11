Desmantelan conexiones eléctricas ilegales en La Altagracia

La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) desmantelaron conexiones eléctricas irregulares en dos establecimientos comerciales de la provincia La Altagracia.

Los negocios intervenidos fueron Banca Joselin y Cedano Licores, donde se detectaron irregularidades en el servicio eléctrico. El operativo contó además con el respaldo de la Superintendencia de Electricidad (SIE).

Según Edeeste, uno de los comercios registraba un consumo estimado de 34,775.24 kWh, lo que representaba una pérdida anual de aproximadamente RD$ 463,648.10 para el sistema eléctrico nacional.

Impacto del fraude eléctrico Las autoridades explicaron que este tipo de conexiones clandestinas no solo generan pérdidas económicas, sino que también:

Sobrecargan la red de distribución.

Deterioran la calidad del servicio para usuarios regulares.

Elevan los costos operativos, afectando injustamente a quienes cumplen con sus pagos.

Llamado a la ciudadanía Pgase, Edeeste y la SIE reiteraron su compromiso con la política de cero tolerancia al fraude eléctrico y exhortaron a la población a denunciar cualquier irregularidad a través de los canales institucionales.