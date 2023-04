¿Desmontó el PLD a el Boli de la candidatura por la Alcaldía de SDE?

El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Bolívar “el boli” Valera, confirmó hoy que esa organización política habría realizado varias reuniones para alcanzar un consenso en el que no se realice un proceso interno para escoger al candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Este y que el mismo sea Luis Alberto.

Valera aclaró que la propuesta estaría en la línea de evitar un “desgaste que provoca” el proceso interno, sin embargo, adelantó estar en un período de “decisión” partiendo de lo que señalan las encuestas sobre su posicionamiento.

“Yo estoy en un periodo no de reflexión sino de decisión de que decidir qué hacer porque ciertamente en todas las encuestas y en todas yo salgo muy bien”, dijo el legislador al citar que incluyendo las encuestas realizadas por el Gobierno sale bien posicionado.

Asimismo, señaló que acatará la decisión del presidente del PLD, Danilo Medina y que de ser Luis Alberto el candidato lo apoyará.

“Esto no es para nadar contra la corriente. Yo no puedo ir en contra de una decisión que mi partido tome, desde un principio he dicho que hago lo que diga Danilo y eso es lo que voy hacer, entonces si la decisión es que sea Luis Alberto el candidato a ese yo voy apoyar”, refirió el boli.

De igual modo, reiteró que dentro de sus planes políticos no se encuentra “repetir como diputado” ya que se habría formado por varios años para ejercer una curul municipal.

“Honestamente no tengo planes y lo dije desde un principio, yo no pretendo repetir como diputado, entiendo que en el área municipal que es la que yo me ha formado y en la que yo durante estos años he estado estudiando sobre ciudad, en la comunidad metido, esa es el área que me interesa desarrollarme”, puntualizó en el programa radial «El Mañanero».