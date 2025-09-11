Una exhibición de obras de carácter eróticas se exhibe actualmente en el cultural ambiente de la Zona Colonial. Se trata de «Desnudo por cuatro» fruto del trabajo del reconocido maestro Roque Gómez y de los valiosos jóvenes creadores Alexander Matos, Nelson González y Milcíades Andújar, en la galería de Casa de Italia, en la Hostos casi esquina Luperón.

Con una novedosa, fina, elegante y exitosa muestra que llega a cuarenta y ocho obras: esculturas, lápiz, aguada, oleo y acrílica, la exposición estará abierta al público hasta el día 13 de septiembre.

A su apertura, el día 20 del mes pasado, asistió un numeroso público ligado las artes y la cultura.

La presentación y ponderación de la muestra estuvieron a cargo del arquitecto y reconocido locutor Rene Alfonso y del culturólogo y escritor Pedro Pablo Fernández.

