Despertar de juventud

En las manifestaciones protagonizadas por multitud, observadas por noticieros televisivos, no detecté ni una sola cana, prueba de que la juventud se ha empoderado, por primera vez en mucho tiempo, protestando no solo por el trauma del suspendido proceso electoral del l6 del presente mes, sino denunciando corrupto al gobierno del presidente Danilo Medina.

“¿Tenemos que llegar al l965?”

“Me dio más miedo protestar que salir del closet”.

“Amo mi país. Me avergüenza el Gobierno”.

Son algunos de los mensajes a voces pronunciados por los convocados en una protesta inédita, que a mis 82 años no recuerdo, sobre todo, integrantes de clase media, jóvenes de familias visiblemente acomodadas, exentas de tigueraje, bien vestidos, compactados denuncias trauma electoral reciente, y acusaciones directas al Gobierno.

Integrantes de clase media golpeada por los gobiernos del PLD por ausencia de protección, donde las cuñas políticas anulan nutridos currículos, y el esfuerzo de superación, de repente, se presenta perdido, sin valor, surgiendo entonces la frustración y la rabia, y todos esos despropósitos, fraguados en 20 años gobiernos PLD.

Juventud de clase media preterida, que opta abandonar su país y los suyos, ante el terrible dilema del Gobierno negarles las oportunidades que entienden merecen por sus credenciales académicas. Clase media aturrullada de voracidad fiscal, versus la complaciente con poderosos.

El cuestionamiento envuelto en interrogante, de si tenemos que llegar a l965, alude directo a si sería menester otro estallido social abril l965, ante visibles asomos de fuercismo y cazurrismo oficial por reeditar la reelección, mediante un incoloro, inodoro, insípido y no transparente súcubo, incapaz de pronunciar siquiera una frase impactante y convincente.

Es esa carga de frustraciones, el resorte que motiva a la juventud de clase media protagonizar las protestas en la Plaza de la Bandera e interior del país.

¡Adelante! ¡Enhorabuebuena!