Destaca la importancia de planear finanzas en pareja

Planear los gastos y ahorros para lograr un mejor balance y seguridad financiera debe ser una prioridad de las parejas, debido a que impactará de manera positiva en la calidad de vida de las familias.

Es por eso que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) como un elemento de interés está trabajando en el tema de la planificación de las finanzas en pareja.

En una entrevista para HOY, la directora de Pro Consumidor, Anina del Castillo, explicó que para desarrollar esa iniciativa esa entidad realizó una encuesta entre jóvenes estudiantes de universidades públicas y privadas y también entre los usuarios de los servicios del instituto en el interior, la cual arrojó elementos importantes que hacen tener en cuenta la necesidad de seguir insistiendo en el tema de la planificación financiera.

Del Castillo destacó que la planificación financiera es la única forma en que las personas tengan una administración adecuada de sus recursos y de que no se vean comprometidos cada fin de mes con deudas que no podrán pagar, provocando así una mala calidad de vida, por ende el impedimento de un buen desarrollo personal y de ser consumidores adecuados.

Indicó que algunos de los resultados de la encuesta arrojan que las personas no ven lo oportuno de empezar a ahorrar desde los primeros momentos de su vida, ya que entienden que esa práctica es solo cuando se tiene excedente.

También dijo que la muestra determinó que entre muchos no está clara la posibilidad de adquirir una vivienda o vehículo, solo si encuentran una oportunidad.

Resaltó que debido a esos resultados, entre otros, Pro Consumidor tiene como norte apoyar a las parejas a que organicen sus finanzas.

Agregó que hay algunas recomendaciones específicas que están contenidas en la página web de Pro Consumidor, además de que serán difundidas a través de las redes sociales.

Entre esas recomendaciones citó la necesidad de que las parejas antes de hacer cualquier gasto sepan con qué recursos cuentan, es decir, hacer una relación clara de cuáles son sus ingresos en conjunto.

Puntualizó que eso implica que cada uno reserve una parte de sus ingresos para gastos personales.

Añadió que ya sabiendo con cuántos recursos se cuenta hay que hacer la relación de los gastos imprescindibles (casa, transporte, servicios, alimentos, educación y entretenimiento). Resaltó que ya una vez establecido todo lo anterior debe haber un monto específico y obligatorio para el ahorro. Dijo que ese ahorro se podrá sacar cuando sean eliminados los “gastos hormigas” (pequeños gastos que no son realmente necesarios y que se hacen de manera reiterada e inconsciente).

Asimismo, se refirió a que las parejas deben saber lo relacionado al Bono Habitacional para la primera vivienda, ya que si reúnen las condiciones podrían acceder a su techo propio.