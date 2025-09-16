El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dr. Franklin García Fermín, resaltó los avances significativos de la Universidad Santo Domingo Norte (Unisnorte), durante su visita oficial a sus nuevas instalaciones, donde pudo constatar personalmente el desarrollo académico, estructural y organizativo de la institución.

El titular del MESCyT fue recibido por el rector de la universidad, Dr. Nouel Antonio de la Cruz Ibé, quien valoró profundamente la visita del ministro, considerándola como un acercamiento institucional que fortalece la misión educativa de la universidad.

“El hecho de que el ministro García Fermín nos visite, personalmente, demuestra el interés del MESCyT de fomentar la calidad y supervisión constante de las universidades dominicanas. Para nosotros es un honor y una gran responsabilidad continuar trabajando a la altura de ese compromiso”, expresó el rector.

Durante el recorrido, el ministro destacó el esfuerzo de Unisnorte por cumplir con los requisitos de calidad exigidos por el MESCyT, así como, su ubicación estratégica, que permite un mayor acceso a la educación superior para jóvenes de distintas zonas del país.

“El gran trabajo que viene realizando Unisnorte es un ejemplo de compromiso con la excelencia educativa. Su crecimiento ordenado, su estructura moderna y su visión de futuro merecen ser reconocidos”, expresó García Fermín.

El Dr. García Fermín inspeccionó las áreas académicas, administrativas y tecnológicas del nuevo campus, destacando el avance en infraestructura, accesibilidad y capacidad para la docencia con criterios de calidad. Además, reiteró la importancia de que las universidades se mantengan alineadas con las políticas de excelencia que impulsa el ministerio.

Esta visita reafirma el rol de acompañamiento y supervisión que desempeña el MESCyT en el fortalecimiento del sistema de educación superior dominicano, en favor de una educación más competitiva, moderna e inclusiva.

Acerca de Unisnorte

La Universidad Santo Domingo Norte es una institución de educación superior a distancia: semipresencial y virtual, referente en la formación de recursos humanos, con altos estándares de calidad, empleando metodologías educativas eficaces e innovadoras.

Formar recursos humanos de alta calidad, aplicando modelos educativos y de formación, que faciliten y aceleren la transferencia de conocimientos, usando las innovadoras tecnologías de información y comunicación en la educación.