Importadores de bebidas alcohólicas destacan respaldo lucha contra el comercio ilícito

La Asociación de Representantes e Importadores de Vinos y Licores Asociados (RIVLAS) destacó el respaldo del Gobierno dominicano en la lucha contra el comercio ilícito, tras la incineración realizada en días pasados, en la que fueron destruidas 13,480 botellas de alcohol adulterado y 1,886 litros de clerén, además de otros productos ilegales decomisados en distintos operativos.

El presidente de RIVLAS, Giuseppe Bonarelli, valoró la coordinación interinstitucional encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto al Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la República y las demás entidades que conforman la Mesa de Ilícitos.

“El comercio ilícito de alcohol ilegal sigue representando un serio reto para la República Dominicana. En RIVLAS reafirmamos nuestra disposición de continuar trabajando junto a las autoridades para enfrentar este flagelo que amenaza la salud de la población, limita la recaudación fiscal y distorsiona la competencia en el mercado formal,” expresó Bonarelli.

El dirigente empresarial resaltó que los importadores mantienen una colaboración constante con las autoridades para fortalecer capacidades institucionales y apoyar la formulación de estrategias de control y prevención más eficaces.



“Cada producto ilegal que se retira del mercado es una victoria para la legalidad y para la protección de los consumidores. Seguiremos trabajando de la mano del Estado en esta misión,” agregó.

Durante la jornada, además del alcohol adulterado y clerén, fueron incineradas 11,161,396 unidades de medicamentos, 7,328,801 unidades de cigarrillos y 9,479 unidades de estimulantes sexuales, para un total de 30 millones 265 mil 042 productos ilícitos destruidos.

Con esta acción, las entidades que conforman la Mesa Interinstitucional contra el Comercio Ilícito superan un acumulado histórico de más de 155 millones de unidades de mercancías incineradas desde 2021, con un valor estimado de RD$6,850 millones, según datos del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM).