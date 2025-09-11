Destape de casos corrupción indica hay más control

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró que la revelación de casos de corrupción en este Gobierno, significa que los entes de control y prevención están jugando su rol, ya que anteriormente solo se quedaban en denuncias.

Asimismo, planteó que los esfuerzos que se hagan en materia de lucha contra la corrupción es para que no haya impunidad.

“Estoy totalmente convencido que todo el esfuerzo que se ha hecho y se debe seguir haciendo y que nunca prevalezca la impunidad, siempre vamos a tener personas con tendencias al enriquecimiento ilícito y sin causas y a ver el presupuesto público como botín, lo que debe haber siempre es consecuenciad y que no reine la impunidad”, expresó Pimentel.

Aseguró que nunca como ahora había un nivel de colaboración y trabajo conjunto entre tantas entidades. Destacó la creación del programa de recuperación de patrimonio compuesto por más de 30 abogados que se han constituido en parte civil en todos casos de corrupción, y que nunca se había recuperado bienes sustraídos al erario público que era una de las demandas más importantes que se hicieron en el pasado.

También resaltó la creado de la unidad antifraude de Contraloría, cuyo apoyo se ha convertido en fundamental en la lucha contra la corrupción a las demás entidades de control y al Ministerio Público.

Afirmó que en su caso ha actuado de manera independiente, aplicando la ley y nunca ha sido llamado por el presidente Luis Abinader por alguna de las acciones tomadas. “Eso envía un mensaje muy claro”.

Alianzas

En los casos de violaciones a la Ley de Compras, Pimentel sostuvo que siempre se da en complicidad con actores públicos y privados. “No hemos viso un acto de corrupción pública que se pueda realizar únicamente con participación de la administración. Los actos de corrupción siempre hay un corrupto y un corruptor, es decir, que hay una participación pública y una privada”, dijo.

Otra características es que los casos regularmente son complejos porque para planificarlos y ejecutarlos se necesita la participación de más de un actor, pueden ser los peritos, los miembros de comités de compras o todos juntos en coalición de funcionarios.

Pimentel advirtió que la nueva Ley de Compras y el nuevo Código Penal fortalecen las sanciones, incluyendo la prisión, e incorporan un menú más amplio de tipificaciones de la corrupción en el Estado.