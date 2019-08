Destituyen dos sacerdotes NY tras denuncias creíbles abusos

Dos sacerdotes en Nueva York fueron destituidos ayer del ministerio e incluidos en una lista de los que han sido acusados de abuso sexual en la jurisdicción de la Diócesis del distrito de Brooklyn, luego de que fueran consideradas “creíbles” las denuncias en su contra. Los sacerdotes fueron identificados como Charles White y Hugh Byrne, ambos retirados, quienes no podrán celebrar misa públicamente, ejercer ningún servicio relacionado con su cargo ni vivir en la residencia de la parroquia, según un comunicado de la Diócesis. Una Junta de Revisión para estas denuncias compuesta por abogados expertos en abuso infantil, exoficiales del orden, civiles y profesionales de salud mental evaluaron cuatro casos de denuncias contra sacerdotes y dos de ellas, las de Joseph Nolan, y William With, no fueron consideradas “creíbles”. La denuncia contra White, de 79 años, por abuso sexual de un menor, fue por hechos ocurridos en la década de 1970 y presentada a través de web para esos casos, el 29 de marzo del 2018 y enviada a autoridades ese día.