Destrucción de lancha: Petro acusa a EE.UU. y República Dominicana por asesinato de colombianos

  • Ninoska Cuevas
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se refirió la noche del lunes al reciente ataque militar de Estados Unidos en aguas del mar Caribe, contra la embarcación que supuestamente transportaba un total de mil kilos de presunta cocaína y que se dirigía a territorio dominicano con la intención de usarlo como puente.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro dijo que «si la lancha fue hundida en República Dominicana, entonces es posible que fueran colombianos» las tres personas que murieron durante el ataque.

«Esto significa que funcionarios de EEUU y República Dominicana, serían culpables de asesinato de ciudadanos colombianos«, escribió el mandatario.

Subrayó: «No hay norma en ningún derecho que permita tirar misiles a lanchas con jóvenes desarmados en el mar. Cualquiera que sea su actividad».

Leer más: Video: EE.UU. ataca segunda lancha con tres presuntos narcotraficantes venezolanos, dice Trump

Gustavo Petro, además, pidió que la investigación del caso, a cargo de la Fiscalía dominicana y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), concluya lo antes posible.

«Qué la investigación avance, y que las madres de jóvenes desaparecidos para esos días denuncien ante las autoridades», declaró.

