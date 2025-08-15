Los productores del multimedio Almuerzo de Negocios, José Luis Ravelo y Rafael Fernández, acompañados de medios especializados, golfistas, empresarios y marcas patrocinadoras dieron a conocer los detalles de la 4ta edición del único business golf de República Dominicana: El Torneo Almuerzo de Negocios.

Las palabras de bienvenida las ofreció el Sr. José Luis Ravelo, socio fundador Almuerzo de Negocios, quien destacó que esta 4ta entrega será celebrada en el exclusivo campo Punta Espada, de la Ciudad Destino CapCana.

Asimismo, dio a conocer a los asistentes que en esta entrega el Torneo Almuerzo de Negocios será la 4ta parada puntuable para el Tour de Campeones, a celebrarse el 23 de agosto de este 2025.

Además, resaltó que en esta ocasión el Torneo Almuerzo de Negocios será dedicado al empresario Pedro Ureña, presidente de Petroquímicos Automotrices, por su destacada trayectoria profesional, ejemplo de trabajo tesonero y exitoso.

Alejandro Jovine Tarazona, presidente de Tournament Solutions, empresa organizadora del Tour de Campeones, resaltó las sinergias que existen entre ambos eventos, que potenciarán aún más las posibilidades de networking y negocios.

Ibelca Mencía, gerente senior de comunicaciones de CapCana, expresó que la Ciudad Destino CapCana se siente complacida de recibir por segundo año consecutivo al torneo Almuerzo de Negocios en sus instalaciones a la vez que confirmó el crecimiento sostenido de la ciudad destino en este 2025.

Claudio Hirujo, socio director comercial de Publicitaria Contacto, enfatizó el posicionamiento de la marca Almuerzo de Negocios en el segmento de los torneos de golf, resaltando como el lugar idóneo para el networking y los negocios.

Rafael Fernández, socio fundador de Almuerzo de Negocios, agradeció a todos los patrocinadores que han confiado en este evento en su 4ta edición, entre los cuales se encuentran: CapCana, Banreservas, MasterCard, Humano Seguros, Publicitaria Contacto, Lubricantes Amalie, Red ATM Triinet, Universal, CompraDirecta, Newlink, Café Santo Domingo, GAC Motors, Ron Barceló, Refricentro Rubiera, Petroantillana, GraboEstilo, Portal, Restaurante La Estrofa, Impecable Radio, Press Media Center, entre otros.

