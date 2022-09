Detalles de la demanda a LeBron James y Drake 

Se presentó una demanda multimillonaria contra la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, y el rapero Drake por los derechos de un documental que ayudaron a producir llamado «Black Ice».

La pareja está siendo demandada por Billy Hunter, el exjefe de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, quien busca una parte de las ganancias de la película junto con $10 millones en daños, según Carl Campanile y Priscilla DeGregory del New York Post .

El rapero Future y el socio comercial de James, Maverick Carter, también se mencionan en la demanda.

Basado en el libro de 2004 «Black Ice: The Lost History of the Coloured Hockey League of the Maritimes, 1895-1925», el documental «Black Ice» presenta la historia de la Coloured Hockey League of the Maritimes que se fundó en Halifax, Nova. Scotia, en 1895. Su estreno está programado para el 10 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Lee más: LeBron James quiere ser el dueño de un equipo de la NBA en Las Vegas

Imágenes del documental (Fuente externa)

Hunter alega en su demanda que posee los derechos legales exclusivos para producir cualquier película sobre la Liga de hockey de color.

“Si bien los acusados ​​LeBron James, Drake y Maverick Carter son conocidos y reconocidos internacionalmente en sus respectivos campos de baloncesto y música, no les otorga el derecho de robar la propiedad intelectual de otro”, afirma la demanda.

En la demanda, Hunter acusa a James, Drake y sus compañías de ir a sus espaldas para firmar un trato con los autores del libro «Black Ice», George y Darril Fosty. Hunter alega que pagó a los autores un total de $265,000 para asegurar los derechos cinematográficos de la historia de la liga de hockey exclusivamente negra.

Hunter se desempeñó como director ejecutivo de la NBPA de 1996 a 2013.

Fuente: The Score