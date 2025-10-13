La cantante Adri Torrón reveló este domingo que tiene a su cargo la apertura del concierto de ErreWay este 17 de octubre.

Torrón celebra el lanzamiento de su nuevo disco, “REDSTAR”, un proyecto en el que, adelanta, ha puesto su alma y corazón para entregar a sus seguidores 10 canciones para cada ocasión.

Compuesto por 10 sencillos de su autoría, con productores como Luis Salazar en su mayoría, Elliot Manuel Justo y Carlos Almánzar, del álbum se desprenden los sencillos “dvd”, “fok up”, “monotonía” y “antisocial”, los cuales ha popularizado a lo largo del 2025 en su fanaticada.

“REDSTAR es mi primer disco y de verdad siento que es como mostrarle al mundo mi alma en canciones. Son diez temas que escribí en diferentes etapas de mi vida: algunos son súper personales, donde me abro sin miedo, y otros son más ligeros, para bailar, reír y disfrutar. Porque yo también soy esas dos cosas al mismo tiempo. Este álbum es justamente eso: mi evolución, mis inseguridades, mis sueños y también mi manera de divertirme con la música”,

La cantautora dominicana y reconocida Artist 2 Watch de Premio Lo Nuestro cuenta con tres colaboraciones, en las que se une a Omar K11 en “¿quién te lo dijo?”, a Blas Canto en “a la luna” y a Gaphriel en “duele”. Además, cuenta con el apoyo de compositores como Luis Salazar, Alexa Zabala, Juan Daniel School, Omar Luis Sabino, Carlos Almazán, Jesús Cabello, Dangelo Ortega, Laura Prias Mejía, Enmanuel Dávila, Elliot M. Justo y Miguel Berra.

“REDSTAR no es solo el nombre de mi primer álbum: es un símbolo de mi esencia. El rojo representa el lugar donde encuentro refugio y fuerza. Es el color que me acompaña en el escenario, cuando dejo de ser la chica tímida de siempre y me transformo en una artista segura, apasionada y luminosa”, agregó.

Además, destacó que la estrella es su manera de recordarse a sí misma que, incluso en la oscuridad, todos tenemos un brillo propio. Ese brillo puede ser frágil, puede titilar, pero nunca deja de estar ahí, por lo que se convierte en un manifiesto personal: un espacio donde la vulnerabilidad se mezcla con el poder, donde los miedos se transforman en canciones y donde cada tema es una estrella encendida en medio de su universo creativo.

Cabe destacar que el lanzamiento de “REDSTAR” estuvo acompañado del concierto de la artista en Chao Teatro donde por primera vez, interpretó todos los sencillos. Con un sold out, presentó un repertorio de 19 canciones, con Gapriel, Ivana y Lian! Como invitados especiales.

Acompañada de cuatro músicos, dos bailarinas, conectó con su audiencia que coreaba sus temas y celebraba con ella los pasos que va dando en su carrera, entre ellos, la placa de YouTube que recibió sobre este de escenario por alcanzar los 100 min seguidores.

“Quiero agradecerles por estar aquí esta noche. No quiero llorar, pero hemos preparado un show con mucha dedicación y trabajo para que lo disfruten. Para mí significa mucho recibir este apoyo”, agregó.

El disco “REDSTAR” de Adri Torrón está disponible en todas las plataformas digitales.