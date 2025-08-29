Nueva York. Es dominicano el chofer del camión que arrolló el pasado miércoles a un agente de la policía neoyorkina mientras conducía su motocicleta con su casco, en la autopista Brooklyn Queens Expressway (BQE) en dirección oeste en la salida 27 EB, en Brooklyn.

El quisqueyano Carlos Toribio Almánzar, de 30 años, y residente en la avenida Audubon, en el Alto Manhattan, luego de arrollar al agente policial, quien falleció en el acto tras su vehículo estallar en llamas, abandonó la escena con el camión de caja Freightliner 2020 que conducía, dijo la policía.

Horas después, Toribio Almánzar fue arrestado y acusado de abandonar la escena de un accidente que resultó en muerte, por conducir un vehículo no registrado y sin matrícula.

La investigación continúa por el Escuadrón de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del NYPD.

El nombre del uniformado, quien se dirigía a su trabajo en el cuartel 84 a eso de las 8:30 a.m. de este miércoles, no fue dado a conocer por la institución del orden.

En ese mismo orden y a poca distancia donde sucedió la muerte del agente policial, ocurrió otro choque en las inmediaciones de las avenidas Classon y Atlantic, en el mismo Brooklyn.

Un hombre, de 30 años, no identificado por la policía, conducía una motocicleta Harley-Davidson cuando no pudo circular por la calzada y chocó contra un camión volquete Ford, estacionado y desocupado, falleciendo durante el mismo.

No hay arrestos hasta el momento, y la investigación continúa a cargo del NYPD.