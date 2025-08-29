Detalles del trágico accidente donde dominicano supuestamente arrolla a policía en Brooklyn

Detalles del trágico accidente donde dominicano supuestamente arrolla a policía en Brooklyn

Nueva York. Es dominicano el chofer del camión que arrolló el pasado miércoles a un agente de la policía neoyorkina mientras conducía su motocicleta con su casco, en la autopista Brooklyn Queens Expressway (BQE) en dirección oeste en la salida 27 EB, en Brooklyn.

El quisqueyano Carlos Toribio Almánzar, de 30 años, y residente en la avenida Audubon, en el Alto Manhattan, luego de arrollar al agente policial, quien falleció en el acto tras su vehículo estallar en llamas, abandonó la escena con el camión de caja Freightliner 2020 que conducía, dijo la policía.

Horas después, Toribio Almánzar fue arrestado y acusado de abandonar la escena de un accidente que resultó en muerte, por conducir un vehículo no registrado y sin matrícula.

La investigación continúa por el Escuadrón de Investigación de Colisiones del Distrito de Carreteras del NYPD.

El nombre del uniformado, quien se dirigía a su trabajo en el cuartel 84 a eso de las 8:30 a.m. de este miércoles, no fue dado a conocer por la institución del orden.

Lee más: Dominicanos NY demandan investigar fondos entregaba USAID en RD

En ese mismo orden y a poca distancia donde sucedió la muerte del agente policial, ocurrió otro choque en las inmediaciones de las avenidas Classon y Atlantic, en el mismo Brooklyn.

Un hombre, de 30 años, no identificado por la policía, conducía una motocicleta Harley-Davidson cuando no pudo circular por la calzada y chocó contra un camión volquete Ford, estacionado y desocupado, falleciendo durante el mismo.

No hay arrestos hasta el momento, y la investigación continúa a cargo del NYPD.

También leer: Ahorrar en dólares: 3 razones por las que cada vez más dominicanos lo hacen

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Detalles del trágico accidente donde dominicano supuestamente arrolla a policía en Brooklyn
Detalles del trágico accidente donde dominicano supuestamente arrolla a policía en Brooklyn
29 agosto, 2025
Antonio Marte sobre antidoping a choferes: «Se quedan todas las rutas sin chofer»
Antonio Marte sobre antidoping a choferes: «Se quedan todas las rutas sin chofer»
21 marzo, 2025
Camión cayó al vacío en desnivel de la 27 de Febrero con Defilló 
Camión cayó al vacío en desnivel de la 27 de Febrero con Defilló 
16 marzo, 2025
Conductor del camión del accidente en autopista 30 de Mayo se fugó, dice Obras Públicas
Conductor del camión del accidente en autopista 30 de Mayo se fugó, dice Obras Públicas
24 enero, 2025
«Cayó de cabeza», denuncian haitiano se lanzó de un camión de Migración y perdió la vida
«Cayó de cabeza», denuncian haitiano se lanzó de un camión de Migración y perdió la vida
13 diciembre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Leyes muertas

Leyes muertas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

¡Como negocio, Soto cumplió!

¡Como negocio, Soto cumplió!

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo