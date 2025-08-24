Detalles del último adiós a Angelita Curiel, «La Mulatona», símbolo del vedetismo dominicano

La icónica vedette dominicana Angelita Curiel, conocida como “La Mulatona” y quien falleció este sábado, será velada en la funeraria Inavi, en Gazcue, a partir de las 12:00 del mediodía de este domingo.

La artista recibirá cristiana sepultura hoy, a las 3:00 de la tarde, en el cementerio Cristo Redentor.

Curiel fue una de las grandes figuras del entretenimiento nacional en los años 80, brillando en el escenario del Show del Mediodía donde protagonizó momentos memorables. Además, compartió escena con leyendas como Anthony Ríos, Luisito Martí y Freddy Beras Goico.

En una entrevista con la comunicadora Jatnna Tavárez, “La Mulatona” confesó que bailaba con entrega total: “Yo bailaba por pasión”. También recordó su formación como libretista junto a Luisito Martí, experiencia que definió como de gran aprendizaje y perfeccionismo: “Era yo, llevándole el libreto y diciendo: ‘no, no tan’. Hasta que logré encajar y aprendí todos sus trucos”.

El pasado 12 de agosto estuvo ingresada en el Hospital Darío Contreras, donde sus familiares solicitaron de urgencia un donante de sangre tipo A negativo para continuar con su tratamiento médico, debido a su delicado estado de salud.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento.

