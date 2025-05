Vea el video y sea usted el jurado: detienen a mujer haitiana y Guadalupe Valdez interviene

Un video que circula en redes sociales ha generado amplio debate en la opinión pública tras mostrar el momento en que agentes de la Dirección General de Migración (DGM) detienen a una mujer haitiana, presuntamente en condición migratoria irregular.

En el audiovisual, se observa a la exdiputada Guadalupe Valdez intercediendo en favor de la extranjera. “Yo soy mexicana, ¿por qué no me llevan a mí?”, cuestiona la exlegisladora, mientras acompaña a la mujer detenida.

Durante el intercambio, uno de los oficiales justifica la detención señalando: “Ella no tiene documentos”. A lo que Valdez responde: “Yo no tengo papeles, ¿por qué no me llevan a mí?”. En el video se la ve caminar junto a la ciudadana haitiana hasta el vehículo oficial donde finalmente es trasladada.

La escena ha sido calificada por Valdez como “un abuso” y ha reavivado el debate sobre los procedimientos de detención migratoria en el país, así como el respeto a los derechos humanos en operativos de este tipo.

