Detienen a supuesto vicecónsul de Haití transportando compatriotas indocumentados

  Hoy
Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), pertenecientes a la 4ta. Brigada de Infantería detuvieron un vehículo en un Puesto de Chequeo Móvil ubicado próximo a la Fortaleza General Benito Monción, durante las labores de interdicción en la zona.

Se trata del ciudadano haitiano Denis Mervil, quien portaba un carnet que lo identifica como Vicecónsul de Haití, documentación que no lo habilita ni autoriza para transitar dentro del territorio nacional, conforme a los protocolos vigentes.

Al momento de la detención, conducía carro marca Kia, modelo K5, color gris, placa AA42070, en el cual transportaba a dos (2) nacionales haitianos en condición migratoria irregular, ambos de sexo masculino.

El vehículo, el referido conductor y los extranjeros con estatus migratorio irregular, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los procesos legales correspondientes.

