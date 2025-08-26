  Detienen en España a curandero que prometía sanar con sexo y conjuros

La Guardia Civil española ha detenido a un presunto santero que incitaba a los pacientes que lo visitaban a que practicasen sexo con él para curarse.

El hombre, vecino de la provincia de Pontevedra, en el noroeste del país, de 55 años, trataba con conjuros y hierbas a quienes acudían a su consulta, a algunos de los cuales les recetaba relaciones sexuales con él para completar el tratamiento, según explica el cuerpo de seguridad español en un comunicado este lunes.

El curandero convencía a sus pacientes de que se curarían si mantenían relaciones sexuales con él ya que les decía que estaban poseídas por un espíritu y que él podía curarlas a través de su cuerpo.

Tras la investigación de los agentes, el hombre fue detenido el pasado jueves y pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la libertad y la indemnidad sexual. El juzgado determinó su libertad con cargos.