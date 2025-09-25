Detienen en Miami a Dimitri Vorbe, uno de los magnates más poderosos de Haití

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo en Florida a Dimitri Vorbe, uno de los magnates más poderosos de Haití, donde era un conocido opositor del presidente Jovenel Moïse, asesinado en 2021.

Las autoridades estadounidenses no han detallado el motivo de la detención, pero la base de datos oficial muestra que Vorbe, quien dirigió la empresa eléctrica haitiana Societé Générale d’Énergie (SOGENER), está «bajo custodia del ICE» en el Centro de Detención Krome en Miami.

Su captura ocurre apenas dos meses después del arresto en julio del magnate haitiano Réginald Boulos en Florida, sede de una de las mayores comunidades haitianas fuera de la isla.

Tras el magnicidio de Moïse en julio de 2021, las autoridades haitianas citaron a declarar a Vorbe, cuya familia era dueña de la compañía que controla el sector eléctrico, y a Boulos, dueño de un conglomerado de empresas, pues el Gobierno de la isla los acusó de financiar las protestas que desestabilizaron el país desde 2018.

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU. arrestaron a Vorbe en su casa el pasado martes, según reportó el medio haitiano Le Nouvelliste al citar fuentes familiares.

El magnate está en Estados Unidos con un Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), de acuerdo con reportes del Miami Herald, e incluso agradeció en 2021 al entonces presidente estadounidense, Joe Biden, por implementar estos beneficios contra la deportación en medio de la crisis en Haití.

No obstante, el actual mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado eliminar el beneficio humanitario que instauró Biden para proteger de la deportación a 210.000 haitianos y el TPS para 521.000, además de prohibir viajes con ese país.

En Miami aún está pendiente uno de los juicios a cinco implicados en el magnicidio de Moïse, torturado y asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia del sector capitalino de Pétion-ville por un grupo de mercenarios, diecisiete de ellos colombianos.

Desde entonces, no ha habido elecciones en Haití y la violencia de las pandillas en la isla ha aumentado, con más de cuatro mil homicidios en la primera mitad de 2025, según la ONU. 

