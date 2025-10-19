Detienen un minibús del transporte público por llevar de manera ilegal a nacionales haitianos en Jimaní

El conductor y el cobrador del vehículo fueron detenidos durante el operativo del ERD.

Independencia, R.D. Un minibús del transporte público fue interceptado por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), en el cual fueron detenidos el conductor y el cobrador del mismo, junto a catorce (14) nacionales haitianos en condición migratoria irregular en Jimaní.

La detención fue llevada a cabo próximo al Puesto Avanzado La Florida, en el tramo carretero El Limón–Duvergé, cuando una patrulla del ERD procedió a detener el vehículo Hyundai H-1, color amarillo, sin placa, perteneciente a la ruta Jimaní–Barahona.

En el vehículo viajaban los nombrados Juan Bautista Novas José y su cobrador Wanchy Pérez Guzmán (alias “El Barbas”), quienes transportaban a los extranjeros en el interior del vehículo.

Entre los detenidos se encontraban cuatro (04) hombres, tres (03) mujeres y siete (07) menores de edad, quienes fueron conducidos a la sede del 14to. Batallón de Infantería, Fortaleza El Rodeo del ERD, para ser entregados a las autoridades correspondientes y proceder conforme a lo que establece la ley.