Detrás de escena con la estrella del fútbol Son Heung-Min y su vida con SmartThings

Lanzado el 28 de agosto, el video de la campaña “Everyday SmartThings with Son” de Samsung Electronics ha atraído la atención tanto de los fanáticos de Galaxy como de los fanáticos del fútbol por mostrar el innovador sistema doméstico SmartThings. Para saber más sobre su experiencia de grabación, Samsung Newsroom se reunió con la estrella del fútbol de renombre mundial Son Heung-Min y conoció más sobre sus funciones favoritas de SmartThings.

– ¿Qué te motivó a participar en la campaña Samsung SmartThings?

– Cuando se lanzó por primera vez el Galaxy Z Flip, recuerdo que me impresionó su diseño, lo que me llevó a comprar un smartphone Galaxy de inmediato y cambiar mi tableta y mi reloj a dispositivos Galaxy. Como fanático de esta serie de Samsung, me encanta cómo todos mis productos Galaxy están conectados, lo que me permite hacer cosas como verificar en mi teléfono o tableta el progreso del entrenamiento o las calorías quemadas mientras hago ejercicio. Naturalmente, me emocioné cuando Samsung me contactó para participar en esta campaña.

– ¿Qué es lo mejor de usar SmartThings?

– SmartThings se ha convertido en un recurso que realmente necesito. Una vez configurada, la plataforma gestiona todo y me da tiempo y energía para concentrarme en otras cosas. La capacidad de encontrar productos compatibles cercanos y vincularlos automáticamente es muy fácil de hacer. Permite que yo sea mucho más eficiente y productivo.

– ¿Has estado usando SmartThings desde la grabación de esta campaña?

– ¡Absolutamente! De hecho, recientemente he cambiado mi televisor y mi aspiradora por los últimos electrodomésticos de Samsung. Dado que mi familia se toma muy en serio la limpieza, puedo realizar un seguimiento fácilmente de las áreas que limpié por última vez con SmartThings, lo que me ayuda a mantener mi lugar ordenado en mis días libres.

– ¿Cuál fue tu escena favorita en esta grabación?

– Si tuviera que elegir solo una, mi favorita sería la escena de los videojuegos, porque ellos me encantan. En el video, una vez que coloco mi teléfono en el cargador inalámbrico, SmartThings crea automáticamente el entorno gaming perfecto. E, incluso, hay iluminación sincronizada con la pantalla del juego a través de Hue Sync, por lo que realmente me gusta jugar.

Y ahí descubres que SmartThings lleva los juegos a otro nivel. Si te gustan los videojuegos, te recomiendo encarecidamente que utilices el Modo Gaming en SmartThings para disfrutar de una experiencia gaming completamente nueva.

– ¿Cuáles son algunas funciones específicas de SmartThings que te gustaría destacar?

– SmartThings me ayuda a reducir el consumo de energía y controlarlo en todos mis productos en tiempo real. Puedo ver el uso energético y maximizar la eficiencia con el modo AI Energy para ser más consciente del ahorro de energía.

Además, me gusta cómo SmartThings me permite ampliar las formas en que uso mi televisor. Antes de la grabación, sólo jugaba videojuegos y veía fútbol en mi televisor. Ahora, después de conocer SmartThings y sus funciones, lo uso para controlar electrodomésticos, chatear con amigos mientras veo fútbol y realizar un seguimiento de mi progreso mientras hago ejercicio. Espero que más personas puedan usar estas funciones innovadoras.

– ¿Hay algo que quieras compartir sobre tu experiencia en esta campaña?

– A través de esta campaña, vi cómo SmartThings puede programar mis electrodomésticos en función de mi rutina diaria. SmartThings va más allá de la comodidad: ofrece una experiencia completamente nueva. Para aquellos que aún no han experimentado este ecosistema, ¡los animo a que lo prueben! ¡Espero participar en otras campañas de Samsung y ver el futuro de SmartThings!

Descubre más información sobre la vida inteligente de Son viendo el video completo:

https://www.youtube.com/watch?v=oC2TKerVX34