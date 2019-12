Detrás del ring :El 2019 se va y RD recibe el nuevo año con un solo campeón mundial

En otras oportunidades he resaltado la gran tradición de República Dominicana en el deporte del boxeo y que a pesar de ello no hemos logrado todavía un campeón mundial sólido y duradero.

Todos nuestros monarcas han sido “efímeros”. En su mayoría pierden “el cetro” en la primera defensa o en el mejor de los casos, en la tercera. No pasan de ahí.

En algún momento llegamos a reunir, al mismo tiempo, tres campeones mundiales: Félix “Mangú” Valera, Javier “El Abejón” Fortuna y Juan Carlos Payano.

En un periodo de tiempo de cinco semanas, todos fueron despojados de sus coronas.

El 2019 está a punto de finalizar y recibiremos el nuevo año con un solo campeón mundial: Alberto “La Avispa” Puello, campeón welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, debemos reconocer que las perspectivas para el 2020 son buenas.

En los primeros tres meses del año, por lo menos tres púgiles dominicanos subirán al cuadrilátero en procura de un cetro mundial, incluido Javier Fortuna y Jeison Rosario (Banana). Esperemos.