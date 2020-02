Detrás Del Ring. Javier Fortuna hará historia, si le gana a Campbell

Aún no está definida la fecha ni el lugar de la pelea que protagonizarán el dominicano Javier “El Abejón” Fortuna y el inglés Luke Campbell por el título ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB)

Los representantes de ambos púgiles se plantearon la posibilidad de celebrar el combate en Londres para el 28 de marzo próximo, pero no concluyeron.

Ahora se están enfocando en llevar el importante pleito al emblemático Madison Square Garden de Nueva York, pero no el 28 de marzo, sino el 25 de abril próximo. Insisto, aún no hay nada definido con la fecha ni el lugar.

Lo que sí es un hecho es que ambos púgiles se enfrentarán, sea en Reino Unido o en Estados Unidos. Se trata de una pelea “muy dura” para ambos boxeadores.

Campbell ha enfrentado a los mejores de la categoría, incluyendo a Vasiliy Lomachenko y a Jorge Linares.

Fortuna no se queda atrás. Es el dominicano que más ha peleado para la televisión estadounidense, para lo cual ha tenido que medirse a los mejores. Esta pelea le brinda la posibilidad de convertirse en el primer dominicano en ganar tres fajas mundiales en categorías diferentes.