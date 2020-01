Detrás Del Ring. Meses de expactativas para el boxeo de RD

Los primeros meses del año (enero, febrero y marzo) serán de grandes expactivas para el boxeo profesional de la República Dominicana.

Jeison “Banana” Rosario, Claudio Marrero y Javier “El Abejón” Fortuna serán los principales protagonistas.

El primero, “Banana” Rosario, subirá este mismo mes al cuadrilátero para celebrar un combate con características históricas en Filadelfia.

El combate está pautado para el próximo día 18 e intentará convertirse en campeón mundial de dos de los cuatro principales organismos que rigen el boxeo mundial.

Enfrentará al estadounidense Julian Williams, quien es campeón unificado de las 154 libras por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En definitiva, si el dominicano gana obtendría, en una misma noche y con una sola victoria, dos fajas mundiales. Algo histórico.

Claudio Marrero

El 8 de febrero próximo enfrentará al inglés Kid Galahad en Inglaterra.

Es una pelea eliminatoria´, ordenada por la FIB, lo que significa que el ganador obtendrá el derecho de disputar el título mundial pluma al campeón, Josh Warrington.

Marrero es un ex campeón mundial que busca recuperar esa condición. Tiene herramientas para lograrlo.

Javier Fortuna

El Consejo Mundial de Boxeo también ordenó un combate por el título ligero entre el dominicano Fortuna y el inglés Luke Campbell. Aún no hay fecha, pero no debe pasar de marzo. El Abejón ha sido dos veces campeón mundial.