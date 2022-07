Deudas pendientes con Miguel Tejada

Soy liceísta de corazón, pero eso no me lleva a ignorar a quiénes han sido grandes, sin importar sus equipos.

Creo en la grandeza de Manny Mota, los hermanos Alou y Juan Marichal, Rico Carty, Tony Peña, Miguel Diloné, Luis Polonia, César Gerónimo, Rafael Landestoy, El Gallo Batista, Domingo Ramos y la lista es larga.

En ese grupo está MIGUEL TEJADA.

Junto al colega comunicador Rubio Charlie sostuvimos una interesante conversación con Tejada, apodado el «Pelotero de la Patria». ¡Y vaya sorpresa!.



Ahí caímos en razón de que Tejada ha sido ignorado por LIDOM, Series del Caribe, Salón de la Fama de RD, Salón de la Fama Latino y las Águilas. ¿Queeee?.

Franklin Mirabal, Miguel Tejda y el Rubio Charlie.



Así como lo leen. Los números de Tejada con las Águilas, en Series del Caribe y en Grandes Ligas, merecen más respeto.



1- No es miembro del Salón de la Fama de RD.

2- No es miembro del Salón de la Fama Latino.

3- No es miembro del Salón de la Fama de la Serie del Caribe.

4- Y algo raro y extraño: Las Águilas Cibaeñas todavía no le han retirado su número en el estadio Cibao.

¿Cómo se explica eso?



Es lamentable que un jugador como Tejada, (Que en palabras, no en hechos) es reconocido como alguien que apoyó a Lidom, que jugaba con las Águilas siendo millonario y Más Valioso en Grandes Ligas, que arrasó en Series del Caribe y que en Grandes Ligas estuvo en la élite de los mejores torpederos, todavía no se le reconozca como merece.



Eso parte el corazón y solo pido a las personas encargadas de las Águilas y los Salones de la Fama, que le den su puesto.

