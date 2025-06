Devers explica por qué jugaría en 1ra base con Gigantes

SAN FRANCISCO .AP. Rafael Devers tuvo un mantra constante cuando se dirigió a los medios de Boston por primera vez desde que los Medias Rojas lo cedieron a los Gigantes de San Francisco mediante un canje sorpresivo hace cinco días.

«El pasado queda en el pasado», repitió Devers el viernes cuando se le preguntó sobre su estadía con los Medias Rojas y por qué la relación se deterioró esta temporada a tal grado que el equipo lo intercambió a menos de dos años de firmar con él un contrato de 10 años y 313,5 millones de dólares en 2023.

Devers dio una idea cuando se le preguntó qué les diría a los fanáticos de Boston sobre por qué está dispuesto a jugar en la primera base en los Gigantes si se lo piden, después de negarse a hacerlo con los Medias Rojas el mes pasado, cuando se lo solicitaron.

«Diría que he puesto algunos buenos números en Boston», comentó el dominicano. «Creo que me he ganado algo de respeto. Si me lo hubieran pedido al comienzo de los entrenamientos de pretemporada, sí, habría jugado en primera».

La relación de Devers con los Medias Rojas comenzó a deteriorarse cuando el equipo firmó al tercera base Alex Bregman, ganador del Guante de Oro, durante la pretemporada, y le pidió al dominicano que se moviera a bateador designado de la franquicia.